El pilot d'Oliana Isidre Esteve valora no haver patit ferides greus tot i haver hagut d'abandonar el Dakar

La cursa fa una jornada de descans a Riad abans d'afrontar les set últimes jornades de la competició

Una duna traidora va posar fi al periple d'Isidre Esteve

Una duna traidora va posar fi al periple d'Isidre Esteve / Toyota Gazoo Racing

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El pilot olianès Isidre Esteve, i el seu copilot Txema Villalobos, han mostrat alleujament per no haver-se fet res greu, només una fissura a l'estèrnum del primer, en l'accident que divendres els va obligar a abandonar el ral·li Dakar. Esteve va haver de ser evacuat en helicòpter, però avui ja tornava a ser amb tota la caravana per explicar com havia anat tot.

Així, manifestava que "aquesta havia de ser l'etapa de descans, però el més important és que estem bé. En principi teníem alguns dubtes, però després de passar les revisions estem bé i ara cal recuperar el cotxe, recuperar-nos d'una mica de mal d'esquena, tornar a casa i preparar la següent cursa".

Esteve ha afegit que ¨és una pena abandonar el ral·li per tots els que el feu possible, però la pròxima vegada ho farem millor".

En declaracions a TV3, el corredor de Toyota explicava que "avui el que fa més mal és el cor. Prepares molt bé tot el projecte i sap greu, però el més important és que no estem a l'hospital".

La realitat és que el volant del cotxe va quedar doblegat de la força amb què s'hi va agafar i van saltar les suspensions quan van saltar per damunt d'una duna sense veure el forat de darrere.

Diumenge es reprèn la prova amb l'etapa entre Riad i Wadi ad Dawasir, amb Nani Roma i Àlex Haro tercers en cotxes.

