Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu resol al final un duel contra l'Araski que val per tres (71-66)
Les urgellenques obtenen la sisena victòria, deixen en descens les vitorianes i tanquen un average favorable entre els dos equips
El Cadí la Seu ha derrotat aquest diumenge a la tarda per 71-66 el Kutxabank Araski, un dels rivals directíssims per a la permanència i assoleix, així, una victòria que val per tres. Al valor prou gran del sisè triomf a la lliga cal afegir el fet que deixa les basques penúltimes, en zona de descens, un partit per darrere i, a més, els guanya definitivament l'average, ja que en la primera volta van guanyar a Vitòria per 56-64.
I tot davant d'un rival amb un bon grapat d'exjugadores de l'equip de la Seu, com Lahtinen, Dornstauder o Brotons, que ha posat les coses complicades. En el primer període s'ha basat en els 11 punts d'una Sami Hill que ha pogut ser aturada després. El Cadí, tot i que amb diferències baixes, ha tingut la virtut de dur la davantera durant bona part de l'enfrontament i ha arribat amb una petita diferència al final.
En aquest tram hi ha hagut problemes per defensar la pivot Morro, però els tirs lliures han ajudat i, sobretot, han sentenciat dues accions individuals, un triple de Raventós a 1.08 amb 66-64 al marcador i una bombeta de Gervasini poc després, també amb tres punts de diferència i amb només 23 segons de joc.
CADÍ LA SEU: Aguilar 4, Gonzales 6, Palma 2, Ridard 3, Niaré 12 -cinc inicial- Gervasini 7, Raventós 9, Mata 10, Morales 8, Hollingshed 10
KUTXABANK ARASKI: Lahtinen 4, Toussaint 6, Hill 16, Morro 19, Dornstauder 5 -cinc inicial- Brotons 3, Dembélé, Jourdain 2, Mollenhauer 11
ÀRBITRES: Zafra, Caamaño i Fanés
PARCIALS: 19-22, 38-34, 55-52, 71-66
