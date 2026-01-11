Bàsquet/Tercera FEB grup C-B
El CB Navàs comença l'any superant el Group Mollet (70-64)
Els bagencs tomben en els últims compassos un rival directe a la part alta davant un pavelló municipal ple a vessar
El pavelló municipal d’Esports de Navàs es va omplir a vessar per veure com el seu equip obtenia la primera victòria de l’any contra un rival directe a la zona alta del grup C-B de Tercera FEB, el DM Group Mollet. Els bagencs es van conjurar en els últims compassos per capgirar una situació adversa gràcies a una millor clarividència que els rivals i el suport del públic.
I això que el domini del partit va ser local durant gran part de la confrontació, establint un mur defensiu que va deixar per sota de la setantena de punts una formació que en té una mitjana de vuitanta. A més, el control del rebot (48 rebots del Navàs per 38 del Mollet) i l’encert perimetral de Bataller i Montagut van ser cabdals per segellar el triomf. La primera meitat va ser força igualada, amb els locals abocats a atacs ràpids i els visitants prioritzant un ritme més lent i seleccionant amb precisió els contraatacs. En aquest context, semblava que l’equip d’Isidre Suau s’imposava assolint una renda de deu punts a la represa, però les nombroses pèrdues van revitalitzar uns oponents que es van arribar a situar per davant en l’últim quart. Llavors, el Navàs va exhibir més sang freda per decidir el matx.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 8, Bataller 16, Monés 3, Zhuravlov 11, Montagut 11 -cinc inicial- Fall 8, Albà 5, Louassa, Keita 8, Font, Saló 2, Planell, Juncadella
DM GROUP MOLLET: Real, Belver 8, Soto 10, Valle 2, Reyes 5 -cinc inicial- Expósito 8, Marzo 3, Viñallonga 7, Auro 13, Pagès, Rodríguez 8
ÀRBITRES: Mitjana i Safont
PARCIALS: 20-17, 35-31, 55-46, 70-64
