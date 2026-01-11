Motor
Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
Pere Terra i Xavi Padrós arriben del Moianès a Aràbia per aportar feina que no es veu en la primera línia
"Estic mig de vacances perquè encara no coneixia Aràbia". És la veu de Pere Terra, de l'Estany, al Moianès. Aquests dies és al Dakar formant part de l'equip Solbas Motorsport, un dels que forma la ingent caravana d'assistència del Dakar. Però no és l'únic veí d'aquest poble present a la cursa. "També hi és el Xavi Padrós, assistent personal, pinche de cuina o el que sigui del Nandu Jubany". I envia una foto del seu company i de tots dos traient partit de la jornada de descans de dissabte.
Terra i Padrós fan feina de la que no es veu per als que llavors s'enduen la glòria o el fracàs damunt de les dunes o les pedres. En el cas de Jubany, tot i que una avaria l'ha deixat sense opcions d'acabar al podi, no perd el somriure a l'hora de cuinar la ja habitual paella per a tota la caravana a prop de la capital d'Aràbia Saudita, un lloc prou particular per a aquesta menja.
Ajudant un equip argentí
En el cas de Pere Terra, explica que "vaig fer un Dakar al Marroc fa molts anys. A Argentina també hi vaig anar el 2015 portant un cotxe de premsa i aquí he vingut a veure com era Aràbia perquè encara no ho havia vist en l'equip Solbas Motorsport".
La seva ocupació és "ajudar un equip argentí en la prova". Es tracta del bugui dels argentins Manuel Andújar, doble campió en quads, i Andrés Frini, que són setens en SSV, la categoria de la qual va haver d'abandonar Gerard Farrés, un habitual del restaurant de Terra a l'Estany. I és que no s'està de dir que "aquí faig publicitat de #gasalesmorzar", el nom a Instagram del Restaurant Hostal Grau, ben conegut i reconegut a la zona.
L'empresa amb la qual va terra ajuda "des de muntar i desmuntar campaments fins a veure curses, logística i el que faci falta. Aquest món ha canviat molt i ara les inversions han de ser molt grans i t'hi has de dedicar amb un equip gran, i aquí entrem nosaltres".
En aquesta ocasió, va arribar a Aràbia "dimarts passat. Vaig estar mirant coses de fora de la cursa i els les comento, com ara quines infrastructures porten els equips perquè ells en treguin les seves conclusions per tenir més informació de tot".
Vist el Dakar des de dins, incidia en què "les xifres són absolutament estratosfèriques i fan por. Equips com Ford, Dacia, Toyota o South Racing porten entre 150 i 200 persones per formació, amb camions i autocaravanes". Al seu costat, el campió de Solbas, pintat amb el color blau de Yamaha, va fent les etapes per fora per poder assistir quan s'arriba a cada bivac.
El cuiner del cuiner
La feina de l'altre estanyenc de la cursa és exigent, perquè ho ha de ser fer el menjar per a un cuiner del nivell de Nandu Jubany. A més, aquest dissabte estava acompanyat d'un altre gran de la gastronomia de casa nostra, Carles Gaig, amb qui van fer la paella per a tothom.
Xavi Padrós és amic de Pere Terra i també de Jubany. "Ja el vaig acompanyar quan va córrer en moto, l'altra vegada que va venir i ell sempre vol que vingui. Porto la caravana, li vaig el menjar i els cuido". I traient-se la importància que té una peça com ell perquè tot funcioni, etziba un "pots comptar".
I encara més algú que sap què és estar present a molts esdeveniments. Va competir en enduro i ha estat camioner del Mundial d'aquesta especialitar i també de trial amb Gas-Gas. Ha fet triatlons, en la modalitat d'Ironman, ultratrail i ciclisme i ara està immers en els raids amb cavalls.
Després d'una jornada de més relax per als corredors, però no tant per als mecànics, que han hagut de preparar els vehicles per afrontar la resta de la prova, la caravana tornarà a arrencar per buscar la meta de dissabte vinent a Yanbu, el punt de partida del passat dia 3. Mentrestant, el desert saudita contindrà una part d'un Estany situat a més de sis mil quilòmetres.
