Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa ensopega en la seva visita al camp del San Cristóbal (3-3)
Encaixa de penal al temps afegit el gol de l'empat, un partit que tenia guanyat dues vegades
Els manresans havien gaudit de prou ocasions per deixar sentenciat el resultat
Un altre cop al temps afegit, com fa una setmana al Congost contra el Cornellà, se li han escapat dos punts al Centre d'Esports Manresa. La visita al Centre Parroquial de San Cristóbal ha acabat amb un empat 3 a 3, un partit que els manresans han tingut guanyat dues vegades, 0 a 1 i 2 a 3 al minut 90. Un penal per unes mans al temps afegit ha privat al Centre d'Esports tancar la primera volta de la Lliga de Tercera Federació amb un triomf que havien merescut.
Els futbolistes de Segi Valls han sortit bé al partit i ja al primer minut han creat una bona ocasió en què Aleix Díaz no ha pogut connectar un xut potent, molestat pel central Llovera. Les aproximacions a l'àrea de Carles Segura han sovintejat. Matheus ha rematat ajustat el primer córner i Badr no ha encertat a tocar una centrada per baix de Portero. Els egarencs tot just podien argumentar un xut alt de Marc Rio, sense perill.
No ha estranyat que el Manresa s'avancés en el marcador. Nico Olmedo ha caçat una pilota mal rebutjada per la defensa blanc-i-blava en el segon córner consecutiu que llançava Moha Ezzarfani. El gol del lateral dret manresà ha estat molt protestat pels jugadors locals, que consideraven que Olmedo estava en fora de joc. Des de la nostra posició, a la tribuna del Municipal de Can Anglada, no ho ha semblat.
Amb el marcador en contra, l'equip dirigit per Cristian García ha fet un pas endavant. Raúl Ferrer s'ha situat entre els dos centrals i ha començat a distribuir joc. Tot i trencar el domini dels visitants, d'ocasions locals no n'hi havia. Ara, haurien pogut empatar abans del descans. Mujal ha llançat una falta lateral que no semblava perillosa, però Cervós la pentinada i la pilota s'ha estavellat al pal dret de Pulido i s'ha passejat en paral·lel a la línia de gol sense que cap davanter egarenc acoonseguís fer-la entrar.
L’inici de la segona part no feia presagiar el que havia de succeir a partir de l'hora de joc. Els manresans han tornat a sortir concentrats i just al primer minut, Moha Ezzarfani ha rematat en planxa una rematada d'Ayoub. Carles Segura ha evitat el 0 a 2 amb una gran intervenció.
El ritme era calmat, el que més li convenia als de Sergi Trullàs, que combinaven entre ells, sempre amb un company ben situat per sortir amb la pilota controlada i acostar-se a l'àrea rival. Una d'aquestes triangulacions ha acabat amb una rematada de Moha, un altre cop, que Salva Torreño ha enviat a córner quan la pilota ja entrava.
Semblava que el gol que havia de traduir el millor joc visitant i confirmar-ne la victòria no podia trigar en arribar. Però, un rebuig desafortunat ha anat a parar a peus de Salva Torreño. La seva centrada ha superat Matheus, Bafode l'ha deixada al mig de la petita i Konu ha batut Pulido que no hi ha pogut fer res. El porter manresà tampoc ha tingut opció en la rematada des de la frontal del mateix Konu que posava al marcador un 2 a 1 inesperat, tot just un minut després.
Trullas ha fet entrar Momoh per Portero per jugar amb dos puntes. Els manresans concedien espais darrere, però continuaven sent superiors i generant ocasions per empatar el partit, si més no. Momoh ha rematat ajustat des del mig de l'àrea en la primera oportunitat que ha tingut. I l'ha feta entrar a la segona, en empènyer tot sol al segon pal una centrada d'Ayoub.
Amb el partit trencat, però amb els egarencs que semblava que donaven per positiu l'empat, Ayoub ha tornat a situar per davant al Centre d'Esports. Moha ha llançat una falta al mig del camp, i el davanter centre manresà ha rematat sol de cap, lluny de l'abast de Carles Segura.
Era el minut 90 i semblava que la victòria ja no es podia escapar. L'àrbitre ha afegit cinc minuts. Els manresans defensaven bé. Els egarencs no aconseguien generar perill. Fins que una alta llunyana ha acabat amb un embolic a dins de l'àrea i amb la pilota tocant a la mà d'un defensor visitant. L'àribitre ha concedit penal i Bafode l'ha transformat.
Tot i l'empat, el CE Manresa acaba la primera volta afermat a les posicions de promoció.
Els manresans han hagut de jugar amb la segona samarreta del CP San Cristóbal, d'un verd descolorit, perquè a l'arbitre Heaven Núñez Ruiz li ha semblat que el blanc i vermell amb pantalons vermells es podies confondre amb el balnc i blau i pantalons blaus cels egarencs.
