El Gimnàstic juvenil suma un valuós punt al complicat camp de la Damm (1-1)
Els bagencs igualen el gol matiner dels cervesers i aconsegueixen mantenir la bona dinàmica de les darreres jornades
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir un punt valuós al feu d'un dels equips capdavanters de la categoria, la Damm (1-1). Els bagencs van aconseguir igualar la diana inicial de l'equip barceloní i, tot i que tornen a la zona de descens, en tretzena posició, estan empatats a punts amb els tres equips just per sobre. La setmana que ve descansaran, ja que hi ha jornada de Copa del Rei.
I això que l'inici del partit, marcat també per l'ambient gèlid de Montjuïc, va començar de la pitjor de les maneres per l'equip bagenc. Al minut dos, l'equip cerveser executava en curt un llançament de falta lateral i Gerard Márquez sorprenia a tothom amb un xut precís que es colava a la porteria manresana. L'equip visitant, però, es va refer, i van controlar l'enfrontament, amb diverses aproximacions, però que no aconseguien transformar en ocasions clares de gol. La més destacada del primer temps la va tenir Raphael Nkosi, que va estar a punt de fer valdre la llei de l'ex (havia jugat a la Damm) amb un xut llunyà que va sortir arran de pal.
La segona meitat va començar amb domini local, però ràpidament els bagencs van tornar a equilibrar el partit sense patir en l'àmbit defensiu. Al minut 64, Pol Rico va recuperar una pilota a tres quarts de camp i la va servir a Ansu Sannoh, que va vèncer el seu marcador i va superar el porter amb un xut al pal llarg que es va convertir en l'empat. Els manresans van mantenir la igualtat durant uns minuts, però la Damm va anar guanyant terreny i en els minuts finals, el porter visitant Jan Lagunas es va posar la capa d'heroi amb tres aturades de mèrit per aconseguir retenir l'empat.
CF DAMM: Funallet, Buyreu (Aghayedo 46’), De Llano, Ayimba (Cabezas 46’) Anglada, Marquez, Doblas (Doblas 75’), Ylla, Cochs, Casasola (Isern 65’) i Gonzalez.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia, Arnau, Monsó, Nkosi, Urcan, Sannoh (Guerra 85’), Deluchi, Galobardes (Hablili 78’), Rico (Barrabés 78’) i Domínguez (Ceprian 72’).
ÀRBITRE: Sergi Baño, auxiliat per Alex Muñoz i Santiago Egea.
GOLS: 1-0 Márquez min 2, 1-1 Sannoh min 64.
