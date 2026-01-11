Atletisme
L'equip femení de l'Avinent Manresa queda subcampió en el Campionat de Catalunya màster
La formació masculina finalitza la seva competició en quarta posició, a només quatre punts del podi
Regió7
L'equip femení de l'Avinent Manresa va quedar subcampió de Catalunya de pista curta en el certamen que es va disputar a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. En la mateixa competició, la formació masculina dels manresans va ser quarta.
El conjunt manresà femení va acumular un total de 67 punts i només va ser superat pels 87 del Barcelona Atletisme. Tercer va ser el Lleida UA, amb 65, empatat amb el Pratenc i amb un punt més que el Cornellà Atlètic, un fet que mostra la igualtat en la lluita per la plata.
Van destacar cinc victòries individuals. Laura Vílchez va vèncer en dues proves, els 800 metres (2.31.40) i els 3.000 (10.17.81); Maite Marzo es va imposar en els 400 (1.05.90). Triomfs també per a Alícia Hernández en la llargada (3.82) i per a Lourdes Rossinyol en el pes (8.90).
De la resta, quart lloc de la mateixa Hernández en 60 metres, sisè de Núria Cascante en els 1.500, setè de Carme Bes en els 200 i vuitè de Bes, Marzo, Cascante i Lídia Pons en els 4x200 metres.
En l'apartat masculí, l'equip va ser quart amb 114 punts pels 118 del CA Barris Nord, que va quedar tercer. El títol va recaure en la Unió Colomenca, amb 141 punts, pels 122 del Barcelona Atletisme.
En la formació manresana va destacar les segones posicions de Sergi Martínez en els 800 metres (2.09.44), de Salvador Amella en l'alçada (1.63) i el triple (10.51) i de Jordi Lladó en perza (3.30). Per la seva banda, Sergio Cabello va ser tercer en 3.000 metres amb 10.10.65.
De la resta, quart lloc de Marc Vallbona en els 400, d'Albert Cebollero en els 1.500 i d'Amadeu Pintó, Lluís Borràs, Marc Vallbona i Sergi Martínez en els 4x200. A més, setens de David Díaz en 60 metres i de Lluís Borràs en 60 tanques, vuitè del mateix Díaz en 200 metres i tretzè d'Amadeu Pintó en pes.
