L'Igualada s'imposa per la mínima a un sòlid Joanenc (1-0)

Els anoiencs suen per aconseguir els tres punts davant d'un equip bagenc contundent en defensa

Lluc Grandia

Igualada

L'Igualada va haver de suar, però es va endur els tres punts contra un Joanenc (1-0) que va defensar amb dents i ungles i que va oferir una versió sòlida. Amb aquest marcador, els igualadins es col·loquen provisionalment segons, a l'espera del que faci el Turó de la Peira al camp del Sants. Els santjoanencs es mantenen a la zona de descens, tretzens, a quatre punts de la permanència.

Els anoiencs van aconseguir establir el domini de la possessió durant tota la primera meitat, mentre que els santjoanencs es van plantar a les Comes amb un plantejament sòlid defensivament, buscant opcions en atac a través de transicions i amb un bloc baix que dificultava molt els atacs rivals. L'Igualada va aconseguir tenir alguna ocasió comptada, però, tot i tenir la pilota, es trobava amb molt pocs espais i no aconseguia trencar el setge visitant.

A la segona meitat, els igualadins van obrir-se a les bandes, buscant trobar ocasions a través de centrades laterals, però no aconseguien transformar les aproximacions en ocasions de gol. No va ser fins al minut 77, quan l'equip anoienc ja estava bolcat a l'atac, quan van aconseguir anotar. Després d'una ocasió a pilota aturada, Miguel Fernández, que acabava d'entrar, va fer una centrada precisa a l'àrea i Willian de Araújo, que s'havia quedat després de la jugada anterior, va rematar amb el cap per fer l'únic gol del partit. Instants després, els anoiencs van tenir la sentència a la mà amb una ocasió de Sergio Sandoval que no va entrar de ben poc. Però van ser els santjoanencs, a la recerca de l'empat, qui van tenir les ocasions més clares en els minuts finals. Els igualadins, però, van protegir la victòria i es van acabar enduent els tres punts.

CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, Álvarez, Cuadras, Baldeh, Samaniego, Sandoval, Olmo, Santana, Barrios i Monje.

FC JOANENC: Baquero, Bestard, Serra, Iniesta, Herms, Castilla,Djitte, Payeras, Cayuela, Estruch i Vicente.

ÀRBITRE: Deyan Krasimirov, auxiliat per Carlos Luque i Sergio Castillo.

GOL: 1-0 De Araújo min 77.

