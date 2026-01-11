Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Bàsquet/Super Copa Masculina

Un Martorell molt sòlid ofega el Lloret a casa (73-51)

A través d’una gran tasca defensiva i el desencert rival, els del Baix Nord apallissen els de la comarca de la Selva en un últim quart de notable alt

Joel Joya surt ràpid al contraatac en el partit d’ahir contra el Lloret

Joel Joya surt ràpid al contraatac en el partit d’ahir contra el Lloret / Mireia Arso

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Martorell va començar l’any de la millora manera possible amb una pallissa considerable a casa contra un rival directe a la zona mitjana de Super Copa Masculina, el CBU Lloret (73-51). Els jugadors d’Andrés Joya es van esmerçar al màxim en defensa per deixar els de la comarca de la Selva en uns escassos 51 punts.

Els primers compassos de la confrontació van estar marcats pel tempteig a les dues bandes del parquet. Però a partir del segon quart els homes del Baix Nord van ofegar els seus oponents amb una dura defensa que els va permetre obrir una important escletxa de vuit punts al descans.

A la represa, els dos equips s’animaven més en atac, però els visitants continuaven tenint problemes per veure cistella amb facilitat. L’aturada de Nadal semblava haver-los repercutit negativament, un fet totalment oposat al cantó local. El Martorell va aprofitar aquesta avinentesa per rematar el partit entre finals del tercer quart i un més que notable darrer període

Amb aquest resultat, els del Baix Nord se situen a la setena plaça de la lliga, i aquest dissabte visitaran la pista del CB Artés amb l’objectiu de vèncer de nou.

Fitxa tècnica

CB MARTORELL: V.Díaz 6, A.Díaz 4, Joya 9, Cáceres 8, Hernangómez 3 -cinc inicial- Ribas, Corral 5, Peláez 10, Corominas 10, Yeste 4, Bascuñana 11, Ortiz 3

CBU LLORET SAMBA HOTELS: B.Ahmed 3, Andrés 8, Silva 5, Eñeso 7, Garcia 9 -cinc inicial- Fernández 7, Kaira 1, Campello, M.Ahmed, Barba, Pomes 11

ÀRBITRES: Del Olmo i Roset

PARCIALS: 17-17, 33-25, 52-40, 73-51

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents