Bàsquet/Lliga Femenina 2
Meritori triomf del Manresa CBF a Mataró en la lluita per eludir el descens (65-69)
L'equip de Marc Rovirosa executa un magnífic tercer període, però les locals es recuperen i porten el matx a la pròrroga
Queralt Ribera converteix dos triples decisius en el temps suplementari que decideixen el partit
El Manresa CBF va obtenir una meritòria victòria, a la pròrroga, a la pista del Talenom Boet Mataró (65-69) en les seves aspiracions d’eludir les places que aboquen al descens a Super Copa Catalunya. Les de Marc Rovirosa es van refer d’una primera meitat dolenta, en què van concedir massa punts en defensa, amb un magnífic tercer període. Aleshores, en l’últim quart, les locals van retornar el cop igualant el matx i portant-lo a la pròrroga.
L’inici del partit va estar marcat per un interessant intercanvi de cistelles entre ambdues formacions sense que hi hagués un dominador clar. Les mataronines sabien que, si guanyaven el duel, s’allunyaven més de les últimes places, i amb aquesta consigna van sortir més fortes en el segon capítol de la confrontació. L’enduriment de la defensa els va reportar un coixí de set punts per afrontar la segona meitat.
El pas pels vestidors va canviar el signe del matx. Les manresanes van bloquejar les seves adversàries i en atac van anar produint fins a capgirar el marcador i situar-se sis punts per sobre abans del darrer període. Les amfitriones no van defallir davant l’adversitat i van forçar la pròrroga amb un notable últim quart, en contrast al que s’havia vist just feia uns minuts.
En el temps suplementari, Queralt Ribera, autora d'11 punts, es va erigir en la figura clau amb dos triples en els moments més decisius que van decantar el partit a favor de les bagenques. Carla Ortas, Elia Páez i Mariona Teixidó també va firmar registres superiors al doble dígit en anotació.
El pròxim rival del Manresa CBF serà aquest dissabte al Congost, davant L’Aceites Abril Adba Sanfer.
Fitxa tècnica
TALENOM BOET MATARÓ: Fux 2, Garcia 2, Gamarra 10, Pérez 3, Vilafranca 15 -cinc inicial- Vigário 3, Aubà 12, Navarro 7, Magriña 4, Coll 5, Jiménez 2, Cervan
MANRESA CBF: Beltran, Almasque 5, Garcia 5, Páez 11, Teixidó 14 -cinc inicial- Ribera 11, Ortas 14, Sall 3, Segués, Martí 3, Gener, Zafra 3
ÀRBITRES: Alcañiz i Poti
PARCIALS: 21-19, 38-31, 43-49, 58-58 (final), 65-69 (pròrroga)
