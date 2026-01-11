El Puig-reig assalta el camp del Fàtima (1-6)
Els del Berguedà es mantenen segons després de golejar a l'equip igualadí, cuer del grup
El Puig-reig va imposar la seva tècnica i ritme i va golejar al Fàtima (1-6) en un partit molt sòlid davant un equip igualadí en hores baixes. Els puig-regencs es mantenen segons i persegueixen l'estela del líder, el Fundació Terrassa, mentre que els anoiencs es mantenen cuers del grup, sumen onze partits sense guanyar i estan a set punts de la permanència.
Els igualadins van sortir a pressionar alt, buscant l'error del conjunt visitant, però es van trobar amb un Puig-reig endreçat i efectiu a les àrees. Als deu minuts de començar, Adrià Balagué va culminar una jugada individual per la banda amb un bon xut per obrir el marcador. Vuit minuts després, Souleymane Ndao feia el segon, rematant un córner en una jugada d'estratègia. I només dos minuts després, abans de l'equador de la primera meitat, Joel Fernández completava una nova acció de perill de Balagué i feia el tercer per deixar sentenciat l'enfrontament, tot i que els del Berguedà podrien haver aconseguit més gols a la primera part.
A l'inici de la represa, un contracop del Fàtima després d'una acció de perill visitant va acabar amb penal favorable als anoiencs, i Mohamed Ayyad va ser l'encarregat de transformar-lo per escurçar diferències i fer somiar a l'afició local. Els igualadins van pujar les línies, a la recerca de l'empat, però això ho va aprofitar el conjunt puig-regenc per fer el quart, amb un xut des de fora l'àrea de Fernández, que feia el seu doblet. Quan faltaven vint minuts pel final, Balagué també va fer la seva segona diana personal amb una nova jugada individual. Ja a les acaballes, els visitants van arrodonir la golejada amb una diana des dels onze metres de Joan Santasusagna.
FC FÀTIMA: Jiménez, Zarate (Pulido 24’), Alvarez, Sánchez (Carón 85’), Ayyad, Serrano, À. García (Fresneda 85’), Moyes, Callejas (Soriano 61’), P. García i De la Fuente (Diallo 46’ (Marroquín 61’)).
CE PUIG-REIG: Abrantes, Prat, Balmes (Rovira 61’), Fernandez (Guerrero 61’), Claret, Divins, M. Soler (Santasusagna 75’), P. Soler (Domínguez 61’), Ndao, Balagué (Lorenzo 75’) i Marsiñach (Pons 75’).
ÀRBITRE: Carlos Roig, auxiliat per Genís Gubern i Aitor Fernández.
GOLS: 0-1 Balagué min 10, 0-2 Ndao min 18, 0-3 Fernández min 20, 1-3 Ayyad (p) min 48, 1-4 Fernández min 54, 1-5 Balagué min 73, 1-6 Santasusagna (p) min 87.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Com era viure a la residència del convent de les Reparadores de Manresa als anys seixanta?
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Així seran els autobusos que cobriran la línia Manresa-Barcelona