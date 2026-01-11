Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

El Puig-reig assalta el camp del Fàtima (1-6)

Els del Berguedà es mantenen segons després de golejar a l'equip igualadí, cuer del grup

Imatges del Fàtima-Puig-reig de Segona Catalana

Imatges del Fàtima-Puig-reig de Segona Catalana

Veure Galeria

Imatges del Fàtima-Puig--reig de Segona Catalana / Jordi Biel

Lluc Grandia

Igualada

El Puig-reig va imposar la seva tècnica i ritme i va golejar al Fàtima (1-6) en un partit molt sòlid davant un equip igualadí en hores baixes. Els puig-regencs es mantenen segons i persegueixen l'estela del líder, el Fundació Terrassa, mentre que els anoiencs es mantenen cuers del grup, sumen onze partits sense guanyar i estan a set punts de la permanència.

Els igualadins van sortir a pressionar alt, buscant l'error del conjunt visitant, però es van trobar amb un Puig-reig endreçat i efectiu a les àrees. Als deu minuts de començar, Adrià Balagué va culminar una jugada individual per la banda amb un bon xut per obrir el marcador. Vuit minuts després, Souleymane Ndao feia el segon, rematant un córner en una jugada d'estratègia. I només dos minuts després, abans de l'equador de la primera meitat, Joel Fernández completava una nova acció de perill de Balagué i feia el tercer per deixar sentenciat l'enfrontament, tot i que els del Berguedà podrien haver aconseguit més gols a la primera part.

A l'inici de la represa, un contracop del Fàtima després d'una acció de perill visitant va acabar amb penal favorable als anoiencs, i Mohamed Ayyad va ser l'encarregat de transformar-lo per escurçar diferències i fer somiar a l'afició local. Els igualadins van pujar les línies, a la recerca de l'empat, però això ho va aprofitar el conjunt puig-regenc per fer el quart, amb un xut des de fora l'àrea de Fernández, que feia el seu doblet. Quan faltaven vint minuts pel final, Balagué també va fer la seva segona diana personal amb una nova jugada individual. Ja a les acaballes, els visitants van arrodonir la golejada amb una diana des dels onze metres de Joan Santasusagna.

FC FÀTIMA: Jiménez, Zarate (Pulido 24’), Alvarez, Sánchez (Carón 85’), Ayyad, Serrano, À. García (Fresneda 85’), Moyes, Callejas (Soriano 61’), P. García i De la Fuente (Diallo 46’ (Marroquín 61’)).

CE PUIG-REIG: Abrantes, Prat, Balmes (Rovira 61’), Fernandez (Guerrero 61’), Claret, Divins, M. Soler (Santasusagna 75’), P. Soler (Domínguez 61’), Ndao, Balagué (Lorenzo 75’) i Marsiñach (Pons 75’).

ÀRBITRE: Carlos Roig, auxiliat per Genís Gubern i Aitor Fernández.

GOLS: 0-1 Balagué min 10, 0-2 Ndao min 18, 0-3 Fernández min 20, 1-3 Ayyad (p) min 48, 1-4 Fernández min 54, 1-5 Balagué min 73, 1-6 Santasusagna (p) min 87.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents