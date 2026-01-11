Motor/Dakar
Roma i Haro recuperen un triomf d'etapa i es mantenen tercers després d'un dia complicat
Una errada en una tauleta els va mesurar una velocitat excessiva dijous i ara l'organització ha rectificat
Price i Monleón són quarts de la jornada i ascendeixen tres llocs, fins al dotzè, en la general i Jubany ha tingut un altre problema mecànic
Doble bona notícia per a Nani Roma i el seu copilot, l'odenenc Àlex Haro, en la represa del Dakar d'aquest diumenge. L'organització els ha retornat el triomf d'etapa de dijous, quan havien rebut una penalització per excés de velocitat que els n'havia apartat en benefici del seu company Mitch Guthrie. Una errada en una tauleta els va mesurar més rapidesa del compte i ara s'ha rectificat, amb la qual cosa sumen una victòria parcial. A més, en una jornada particularment complicada, han retingut el tercer lloc de la general, tot i que només amb sis segons d'avantatge sobre el Toyota de Henk Lategan.
El dia també ha estat positiu per a un altre vehicle de la marca nipona, el de l'australià Toby Price i l'igualadí Armand Monleón, que ha estat quart i puja del quinzè al dotzè lloc de la general. Roma i Haro han estat desens d'una jornada que ha tornat a portar problemes per a l'Optimus de Nandu Jubany. El vehicle del pilot de Monistrol de Calders estava aturat per un problema amb la suspensió i perdia molt temps perquè, a més, el camió d'assistència que els havia d'ajudar també s'ha avariat.
"S'havia de passar"
Pel que fa a Roma i Haro, el pilot de Folgueroles admetia que "ha estat un dia dels que s'han de salvar, que al Dakar has de passar. Hem tingut un petit problema al quilòmetre setanta i no podia posar ni marxa enrere, ni punt mort. Si haguéssim punxat hauria estat un problema. I a 50 quilòmetres per a la meta hem impactat contra un forat i hem trencat l'amortidor i el diferencial de darrere".
Tot i estar amenaçat per Lategan, aquest també ha tingut un problema i "ha anat bé perquè hauria guanyat i hauria obert demà. Ara estem al mig, amb els que s'hi juguen el pa, i és bo i ell també estarà darrere". Roma i Haro es troben a 7.15 de Nàsser al Attiyah, que és el líder amb Dacia, i a 2.28 del segon, el seu company de Ford Mattias Ekström.
En motos, excel·lent dia per a les KTM dirigides per l'igualadí Jordi Viladoms. L'argentí Luciano Benavides ha guanyat l'etapa per davant d'Edgar Canet. L'australià Daniel Sanders ha estat quart del dia i lidera la prova, amb 4.25 sobre l'Honda de Ricky Brabec.
