El gest polèmic d'Mbappé amb el Barça després del partit
El Reial Madrid no va fer el passadís a l'equip blaugrana i el francès va ser qui es va endur la resta de jugadors fora de la zona un cop havien rebut les medalles de subcampió
Christian Blascom
Tensió al final del partit entre el Barça i el Reial Madrid. Els de Flick es van endur la Supercopa i van celebrar el títol com cal, especialment quan ho fas davant del teu màxim rival. Després del xiulet final, els jugadors del conjunt blanc se’n van anar directament a la banqueta i va ser Xabi Alonso qui els va demanar que sortissin.
Després d’això, els blancs van fer el passadís als col·legiats, igual que els futbolistes del Barça, i tot seguit van rebre les seves medalles de subcampions, prèviament al passadís del conjunt blaugrana. Tanmateix, un cop rebuda la medalla, els futbolistes del Madrid van desaparèixer de l’escena.Va ser Kylian Mbappé qui es va endur els seus companys d’allà, impedint que es fes el passadís als campions. Les càmeres de la retransmissió van captar el francès mostrant la seva indignació mentre deia alguna cosa als seus companys i s’allunyava del terreny de joc. A més, també es va veure com Asencio sí que es dirigia a fer el passadís davant la incredulitat del ‘10’ del Madrid, que li va demanar que no ho fes.
Un gest antiesportiu que no ha agradat al barcelonisme i que retrata una imatge de Mbappé molt habitual en el francès. El davanter va jugar el tram final del partit i es va notar que no estava en plenes condicions, després d’haver fet un sol entrenament i encara amb molèsties al genoll esquerre.
El que va passar amb Mbappé va generar molta polèmica a les xarxes socials. La realitat és que en el partit hi va haver alguns moments de tensió, especialment després d’una entrada d’Asencio sobre Pedri que va provocar una picabaralla en què van intervenir, entre d’altres, Raphinha, Fede Valverde, Huijsen i Lamine Yamal, i que va acabar amb diverses targetes grogues, inclosa una per a l’infractor.
Malgrat l’acció esmentada, no va ser un partit marcat pels enfrontaments entre els futbolistes dels dos equips més enllà del que acostumem a veure en un partit de futbol.
