Hoquei patins/OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat treu un gran punt del Palau després d'acaronar la victòria contra el Barça (4-4)
Els arlequinats s'han avançat tres vegades, l'última a quatre minuts, però no han pogut anul·lar de tot el virtuosisme d'Alabart
Triple empat al capdavant de la classificació entre tots dos equips i el Liceo
L'Igualada Rigat ha jugat un dels seus millors partits dels últims anys i ha estat a un pas d'endur-se una victòria del Palau Blaugrana que l'hauria deixat com a líder en solitari de l'OK Lliga. Tot i que els arlequinats s'han avançat fins a tres vegades, una d'elles amb dos gols de marge, no han pogut aturar del tot el virtuosisme d'Alabart, qui amb dues faltes directes i un gran xut ha evitat el triomf forà.
Aquest resultat provoca un triple empat a la classificació entre els dos adversaris d'aquest partit i el Liceo. Un duel que l'Igualada ha dut cap a on volia en els primers 25 minuts, molestant molt l'atac rival i sortint amb rapidesa. Així, una contra entre Carol i Matías Pascual ha significat el 0-1 de l'argentí en el minut 12. El gol ha fet mal al Barça i, en el 18, Ruano deixa la bola enrere i Roger Bars fa el segon d'un impressionant tret creuat.
Calia controlar la sortida a la represa del Barça i no s'ha pogut. Primer, per la desena falta que ha donat a Alabart l'oportunitat de marcar i, després, per una gran assistència enrere del gallec que ha aprofitat Xavi Barroso.
De tota manera, amb el 2- 2 ha tornat el control igualadí i Marc González ha tingut la falta directa per desequilibrar. Primer Sergi Fernández, i després el travesser, ho han impedit. Però no han pogut fer res per aturar un gran xut de Miguel Cañadillas que significava el 2-3.
El problema ha estat que poc després l'Igualada ha comès la quinzena falta i novament Alabart ha empatat a pilota aturada. El Barça tenia catorze faltes i calia buscar la número quinze, però el que ha arribat ha estat el 3-4, novament de Cañadillas, en penjar una bola. Tot seguit, Carol ha pogut fer el cinquè, però no ha resolt davant de la porteria i, en la contra, Alabart, qui si no, ha clavat un gran xut pel pal curt d'Arnau Martínez.
L'Igualada ha buscat la quinzena en el tram final, però no hi ha estat a temps per rematar un partidàs de l'equip de Marc Muntané.
BARÇA: Sergi Fernández, Alabart, Barroso, Marc Grau, Aragonès -equip inicial- Pablo Álvarez, Ferran Font, Llorca, Eloi Cervera
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Matías Pascual, Ruano, Bars, Carol -equip inicial- Llanes, Marc González, Roma, Cañadillas
ÀRBITRES: Barba i González
GOLS: 0-1 Pascual min 12, 0-2 Bars min 18, 1-2 Alabart (fd) min 27, 2-2 Barroso min 29, 2-3 Cañadillas min 35, 3-3 Alabart (fd) min 38, 3-4 Cañadillas min 46, 4-4 Alabart min 46
