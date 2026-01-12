La milionada que cobra el Barça per guanyar la Supercopa a l'Aràbia Saudita
El Reial Madrid no es queda lluny malgrat perdre la final per segon any consecutiu
Giacomo Leoni Amat
El FC Barcelona va revalidar el tron com a campió de la Supercopa d'Espanya després de derrotar al Reial Madrid en la final del diumenge a la nit (3-2). A més de sumar un nou trofeu a la seva vitrina, també ha ingressat una important quantitat de diners per participar i guanyar la competició. El conjunt blanc va tornar a perdre per segon any consecutiu en el clàssic de l'Aràbia Saudita, però va obtenir el seu premi de consolació en forma de bitllets igual que l'Athletic Club i l'Atlètic de Madrid. En total, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha repartit 21,3 milions d'euros entris els quatre clubs que han disputat el torneig, i l'entitat presidida per Joan Laporta s'ha emportat el tros més gran del pastís, encara que no per molt.
En total, el Barça s'emporta 8 milions de la Supercopa, mentre que el Madrid es queda amb 7,4 milions d'euros. El campió de la Supercopa ha rebut 2 milions d'euros extra, que se sumen als 6 milions fixos per participar igual que el subcampió, que ha rebut 1,4 milions d'euros per disputar la final. Als dos grans del futbol espanyol se'ls recompensa amb un premi fix major que als altres equips pel seu caixet i rendiment esportiu. Atlètic de Madrid i Athletic Club de Bilbao han cobrat 2 i 1,8 milions d'euros respectivament, més un extra de 800.000 euros després de perdre en semifinals.
Contracte milionari
Des que la Supercopa es disputa al país saudita, l'RFEF genera i reparteix més diners que mai, reportant la quantitat de 51 milions d'euros per una simple setmana de competició en la qual es disputen tres partits. La repartició d'aquests ingressos no es destina únicament a recompensar als clubs que juguen, sinó que també s'inverteixen fins a 26 milions d'euros en el desenvolupament de l'estructura que conforma el futbol espanyol, amb l'objectiu d'impulsar categories i divisions inferiors per a una piràmide competitiva més sostenible. La font d'aquests ingressos prové dels drets televisius, patrocinis i tarifes d'allotjament. "Són més de 600 equips a Espanya que es beneficien d'aquest acord", ha confirmat Rafael Louzán, president de la RFEF.
Canvi de seu
Rafael Louzán també ha anunciat que la Supercopa de l'any que ve no es disputarà a l'Aràbia Saudita, perquè les dates coincideixen amb la Copa d'Àsia. Una de les seus esmentades pel president és Qatar, llar de l'últim mundial de futbol i lloc on es disputarà la Finalissima entre Espanya i l'Argentina al març: "Evidentment ens agradaria que la Supercopa també es pogués gaudir a Espanya, en els nostres estadis, però també és veritat que tenim competicions suficients: Lliga, Copa, competicions europees. Això dona una projecció necessària. A l'Aràbia Saudita li agrada el futbol espanyol i aporta un impuls econòmic al futbol modest espanyol" va assenyalar Louzán.
