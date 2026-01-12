Nani Roma i Àlex Haro perden la tercera plaça
L’etapa amb l’especial més llarga del Dakar d’enguany, de 481 km amb sortida i arribada a Wadi Ad-Dawasir, va acabar amb pocs canvis a la classificació general, malgrat que Nani Roma i l’odonenc Àlex Haro cedissin la seva posició al podi al sud-africà Henk Lategan (Toyota), que havia sortit disposat a refer-se de l’error de diumenge.
Tot i perdre la tercera posició, Roma i Haro es mantenen a 9:37 del líer Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinquè. L’etapa 8 la va guanyar Saood Variawa (Toyota).
Roma va explicar que havien rodat gairebé 200 km amb Al-Attiyah. «Ens hem passat i repassat un munt de vegades», va dir i que per culpa de la pols quan li anaven al darrere van cometre un error de navegació.
Dimarts i dimecres es disputaran les dues etapes que semblen que han d’acabar per desllorigar la classificació final. La marató - refugi, amb recorreguts separats per a cotxes i motos, i sense assistència mecànica a la meta. Aquest dimarts, amb sortida de Wadi Ad-Dawasir i arribada al campament refugi, amb 540 km cronometrats, i dimecres entre el campament refugi i Bisha, amb 417 km especials.
Toby Price i l'igualadí Armand Monleón van ser tretzens i queden en onzena posició a la general, mentre que Nandu Junbany va ser 44è i és 55è a la general. A la seva categoria de dues rodes motrius, s'ha situat en la desena posició.
En motos, canvi de líder. Luciano Benavides va guanyar l’etapa i va prendre el lideratge a Daniel Sanders, tots dos de l’equip de KTM que drigeix l’igualadí Jordi Viladoms.