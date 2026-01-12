Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?

El brasiler, autor de dos gols a la final contra el Reial Madrid, ha sortit a recollir el títol amb un look peculiar

Raphinha, amb ulleres de sol, durant la celebració del títol de la Supercopa d'Espanya

Raphinha, amb ulleres de sol, durant la celebració del títol de la Supercopa d'Espanya / EFE

Alberto Teruel

Barcelona

El FC Barcelona s’ha proclamat campió de la Supercopa d’Espanya després d’imposar-se al Reial Madrid en una final molt disputada (3-2). El conjunt blaugrana amplia el seu avantatge com a equip més llorejat de la competició, amb 16 títols per 13 del seu etern rival. La celebració del primer títol de l’any està deixant infinitat d’imatges curioses, entre les quals destaca el look del gran protagonista de la nit. Raphinha, heroi blaugrana amb un doblet, ha sortit a recollir tant el títol com el trofeu d’MVP lluint unes ulleres de sol que ja són habituals en les celebracions del conjunt blaugrana.

Aquesta manera peculiar de celebrar, també utilitzada per Lamine Yamal la temporada anterior, té el seu origen als Estats Units. Concretament a l’NBA, on els jugadors acostumen a celebrar l’anell d’aquesta mateixa manera. L’ús d’ulleres de sol en el lliurament de títols respon a diverses explicacions. La primera, i alhora la més lògica, és el seu ús com a protecció en destapar les ampolles de xampany, beguda omnipresent en aquest tipus de festes.

Més enllà del seu ús pràctic, les ulleres de sol en les celebracions també formen part de la cultura de l’espectacle. L’NBA i el show acostumen a anar de la mà, i els jugadors utilitzen tota mena d’elements distintius per destacar, entre els quals hi ha les ulleres de sol.L’ús d’aquest tipus de lents està tan arrelat als esports americans que fins i tot alguns equips dissenyen ulleres específiques per a l’ocasió, normalment personalitzades amb l’escut de la franquícia.

Aquesta particular manera de celebrar de Raphinha i companyia és una mostra més de la influència americana al vestidor blaugrana. Sense anar més lluny, Dani Olmo celebra els seus gols com una de les estrelles de l’NBA, Damian Lillard.

