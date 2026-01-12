El Reial Madrid destitueix Xabi Alonso
La derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça ha precipitat l'adeu del tècnic basc
Menys de 24 hores després de la derrota contra el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, el Reial Madrid ha anunciat aquest dilluns a la tarda la destitució del tècnic Xabi Alonso.
En un comunicat, el club blanc diu que, "de mutu acord amb Xabi Alonso, s'ha decidit posar fi a la seva etapa com a entrenador del primer equip", i afegeix que el tècnic basc, tot i la destitució, "sempre tindrà l’afecte i l’admiració de tot el madridisme perquè és una llegenda del Reial Madrid i ha representat en tot moment els valors del nostre club. El Reial Madrid sempre serà casa seva".
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16