El Reial Madrid destitueix Xabi Alonso

La derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça ha precipitat l'adeu del tècnic basc

Xabi Alonso gesticula durant un partit del Reial Madrid

Xabi Alonso gesticula durant un partit del Reial Madrid / AFP7 via EP

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Menys de 24 hores després de la derrota contra el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, el Reial Madrid ha anunciat aquest dilluns a la tarda la destitució del tècnic Xabi Alonso.

En un comunicat, el club blanc diu que, "de mutu acord amb Xabi Alonso, s'ha decidit posar fi a la seva etapa com a entrenador del primer equip", i afegeix que el tècnic basc, tot i la destitució, "sempre tindrà l’afecte i l’admiració de tot el madridisme perquè és una llegenda del Reial Madrid i ha representat en tot moment els valors del nostre club. El Reial Madrid sempre serà casa seva".

