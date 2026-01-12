El Tour de França passarà per 62 municipis i recorrerà 397 quilòmetres a Catalunya
Salvador Illa i Jaume Collboni donen el tret de sortida a la ronda francesa que s’inicia el 4 de juliol a Barcelona amb tres etapes catalanes on es pujarà a 15 ports de muntanya.
Sergi López-Egea
El Tour ja està pràcticament a Barcelona, tot i que faltin encara gairebé set mesos perquè la capital catalana vegi el naixement d’un dels grans esdeveniments de l’esport mundial. El compte enrere es va posar en marxa aquest dilluns en què la majoria dels 62 alcaldes i alcaldesses per on passarà la prova en tres etapes, al marge de la ideologia política, van unir forces al palau de Pedralbes per acollir entre el 4 i el 6 de juliol les tres primeres etapes de la prova que recorrerà ni més ni menys que 397,4 quilòmetres per Catalunya.
Serà, tal com van recollir les xifres exposades a l’acte, una oportunitat única que va quedar reflectida en l’antològica frase pronuncia per Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, la ciutat des d’on partirà la segona etapa de la carrera. «Des de l’època de l’emperador August, Tarragona no viurà una cosa tan gran com serà el Tour». I no és una exageració –fins i tot el regidor queda curt– ja que 150 milions d’espectadors, repartits per tot Europa, i 190 països de tot el planeta, podran veure gràcies a les imatges de televisió la sortida del Tour, i amb això contemplar les obres del modernisme barceloní i la resta d’obres d’una ciutat que aquest 2026 serà capital mundial de l’arquitectura.
6.650 metres de desnivell positiu
Seran tres etapes en què els ciclistes participants hauran d’afrontar 15 ascensions per tres províncies (Barcelona, Tarragona i Girona), a través de 62 termes municipals i amb 6.650 metres de desnivell positiu en un Tour que començarà amb una contrarellotge per equips, una cosa que no passava des de feia 55 anys. Serà la quarta vegada en què el Tour passarà per Barcelona: dues ocasions el 1957, l’etapa de 1965 amb la històrica victòria del gran Pepe Pérez Francés i la visita del 2009, pertorbada per la pluja.
Entre el dissabte 4 de juliol i dilluns, dia 6, els ulls del món, en termes esportius, estaran mirant Catalunya, fins i tot més enllà de la coincidència del Mundial de futbol. Perquè tal com va reflectir Salvador Illa, president de la Generalitat, el Tour va més enllà de les seves fronteres perquè defensa «els valors d’Europa» contra la «llei del més fort» exhibida amb massa múscul –d’aquests irreals que desgraciadament tant coneix el ciclisme– per alguns protagonistes mundials.
La Sagrada Família
I no només seran els tres dies de competició (la contrarellotge per Barcelona, l’etapa amb sortida a Tarragona i meta a Montjuïc) i el comiat del territori, des de Granollers, travessant la frontera per Puigcerdà, i que finalitzarà en paratges de la Catalunya Nord, com és l’ascensió a la petita estació d’esquí de les Angles. Tot començarà el dimecres 1 de juliol, quan els corredors arribin a Catalunya i seguirà, sobretot el dijous 2 de juliol, amb la solemne presentació d’equips davant les portes d’una Sagrada Família que espera estar lluent i amb les seves torres acabades.
«Des del minut zero vam saber que Barcelona havia de compartir el Tour amb la resta de Catalunya i amb més de 60 municipis que permetran acostar la prova a la realitat arquitectònica, cultural i paisatgista catalana», va recalcar Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Tadej Pogacar
Milers de persones –fins i tot la xifra podria arribar als sis zeros– es bolcaran amb un espectacle gratuït i que passarà per carrers, barris, ciutats i pobles que mai han tingut l’oportunitat d’acollir un esdeveniment esportiu de la magnitud del Tour. «Mirarem que el de Barcelona sigui el millor Gran Départ de la història», va insistir Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat. «No hi haurà en aquest 2026 un esdeveniment d’aquesta envergadura no només a nivell català sinó a nivell espanyol... i sobretot gratuït», va afegir David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i màxim responsable de tot el dispositiu al voltant del Tour.
La primera etapa serà exclusiva de la ciutat de Barcelona, mentre que la segona recorrerà municipis com Torredembarra, Vilanova, Begues, Gavà o Molins de Rei. La tercera unirà Barcelona i Girona a través de localitats com Vic, Manlleu o Alp, per citar-ne algunes, sempre amb Tadej Pogacar al capdavant, perquè, segur, coneixent la seva manera de córrer, que de les tres etapes en caça almenys una en territori català, incloent-hi la Cerdanya francesa.
