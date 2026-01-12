Voleibol
Victòria contundent de l’AE Vòlei Manresa que salta al quart lloc
S'imposa per 3 a 0 al CN Sabadell, en el primer partit de la segona volta
Regió7
L’AE Vòlei Manresa va començar la segona volta de la Lliga de Primera Divisió amb una victòria contundent contra el CN Sabadell per 3 a 0 (25-18 / 25-15 / 25-16), que l’ha fet saltar de la setena posició a la quarta del Grup B. A la primera jornada, els manresans havien perdut a la pista dels nedadors per un 3 a 0 molt més ajustat (25-23 / 25 /14 / 25-19)
«Des de l’inici del primer set, vam marcar diferències amb un joc intens i ordenat, especialment gràcies al servei molt efectiu que va dificultar la construcció del joc del conjunt» sabadellenc, va explicar el tècnic del primer equip Dídac Martínez. El primer set va acabar amb victòria de l’AE Vòlei Manresa per 25-18.
Els manresans van mantenir el ritme en els dos següents sets que es van endur per 25-15 i 25-16. Per a Martínez, la clau va ser «sortir molt concentrats i ser sòlids en el servei i la recepció».
Amb la victòria, combinada amb les derrotes del CVS Tren de Sòller, el pròxim desplaçament dels manresans, CV Barberà i Torredembarra han fet que l’AE Vòlei Manresa s’enfili a la quarta posició.
Els manresans sumen 17 punts, els mateixos que el Torredembarra, i dos més que el CVS Tren de Sòller i el Club Vòlei Barberà. Una mica més lluny queden el Club Vòlei Arcs i el CN Sabadell, amb 13 punts. Les tres primeres posicions les ocupen, molt lluny del grup que lidera l'AE Vòlei Manresa, el CEV L'Hospitalet (34 punts), el Club Voleibol Pòrtol (33 punts) i el CV Reus (31 punts). El cuer és l'Indescar Saragossa amb 6 punts.
