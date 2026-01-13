Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Eloi Santafé, plata al campionat català de Proves Combinades

És clau la regularitat de l’atleta del CAI en les set proves a la Pista Coberta de Sabadell

Eloi Santafé, al segon calaix del podi

Eloi Santafé, al segon calaix del podi / CAI

Regió7

Igualada

L’atleta del CA Igualada - Petromiralles Eloi Santafé es va proclamar subcampió de Catalunya de Proves Combinades en la Pista Coberta de Sabadell. Santafé va mantenir una gran regularitat en les set proves.

Va guanyar el pes, amb un llançament de 13,15 m, i va fer segon en els 60 mll. amb un temps de 7.06, la llargada amb salt de 6,69 m, en els 60 m tanques, amb un temps de 8,48 i en la perxa, amb un salt de 4,30 m.

Les altres marques de l’heptatló van ser: 2:46.31 en els 1000 mll i 1,78 m en el salt d’alçada.

Eloi Santafé va obtenir una puntuació total de 5260 punts. El campió de Catalunya absolut va ser l’atleta del Cornellà Atlètic Pol Ferrer, que va sumar 5744 punts. El tercer calaix del podi el va ocupar Adrián Priego, del FC Barcelona, amb 4924 punts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents