Eloi Santafé, plata al campionat català de Proves Combinades
És clau la regularitat de l’atleta del CAI en les set proves a la Pista Coberta de Sabadell
Regió7
L’atleta del CA Igualada - Petromiralles Eloi Santafé es va proclamar subcampió de Catalunya de Proves Combinades en la Pista Coberta de Sabadell. Santafé va mantenir una gran regularitat en les set proves.
Va guanyar el pes, amb un llançament de 13,15 m, i va fer segon en els 60 mll. amb un temps de 7.06, la llargada amb salt de 6,69 m, en els 60 m tanques, amb un temps de 8,48 i en la perxa, amb un salt de 4,30 m.
Les altres marques de l’heptatló van ser: 2:46.31 en els 1000 mll i 1,78 m en el salt d’alçada.
Eloi Santafé va obtenir una puntuació total de 5260 punts. El campió de Catalunya absolut va ser l’atleta del Cornellà Atlètic Pol Ferrer, que va sumar 5744 punts. El tercer calaix del podi el va ocupar Adrián Priego, del FC Barcelona, amb 4924 punts.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna