Ciclisme / Volta

La Volta viurà un duel entre Vingegaard i Evenepoel

El danès de Visma, que hi va ser baixa per lesió l’any passat, ha confirmat que serà a la sortida de Sant Feliu de Guíxols el 23 de març

El danès Jonas Vingegaard

El danès Jonas Vingegaard / Bram Berkien/Team Visma Lease a Bike

Jordi Badia Perea

Jordi Badia Perea

Manresa

La 105 edició de la Volta a Catalunya viurà un duel estel·lar entre el danès Jonas Vingegaard, doble guanyador del Tour de França i de la Vuelta de l’any passat, i el belga Remco Evenepoel, doble campió olímpic a París. La cursa es disputarà entre el 23 i el 29 de març i els ports de la Catalunya Central tornaran a ser decisius, amb els finals al Santuari de Queralt, Coll de Pal i Vallter.

Ni Vingegaard, ni Evenepoel tenen la Volta en el seu palmarès. El líder del Visma l’havia de córrer l’any passat, però una caiguda a la París - Niça li ho va privar. Aquest any l’ha inclosa en la seva preparació de cara al Tour, en què provarà de tornar a guanyar l’eslovè Tadej Pogacar. Hi arribarà després de participar en el Giro.

El belga, que aquesta temporada ha deixat el Soudal per fitxar pel Red Bull-Bora, la va córrer l’any 2023 amb el mallot de Campió del Món . En aquella edició va protagonitzar una dura pugna amb l’eslovè Primoz Roglic, llavors al Visma i des de l’any passat al Red Bull-Bora, precisament, amb qui va guanyar la seva segona Volta.

També han confirmat la seva presència Joao Almeida, florian Lipowitz, Mikel Landa, Felix Gall i David Gaudu.

