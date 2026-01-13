Motor / Dakar
Nani Roma i Àlex Haro agafen el lideratge
L’osonenc no encapçalava la cursa des de l’any 2014, quan la va guanyar
Toby Price i Armand Monleón escalen fins al setè lloc
Regió7
Nani Roma i Àlex Haro (Ford) s'han posat líders aquest dimarts a la primera part de la segona etapa marató disputada entre Wadi Ad-Dawasir i el Campament refugi, amb 410 km cronometrats, d’un total de 531 km. El pilot de Folgueroles, doble guanyador en motos i cotxes, no encapçalava la classificació general des del 2014, any en què va aconseguir el seu segon Touareg.
L’altre gran beneficiat de l’etapa d’aquest dimarts ha esat l’espanyol Carlos Sáinz, que porta el català Lucas Cruz de copilot. han entrat just per davant de Roma i Haro, amb només cinc segons de diferència. Sáinz i Cruz són segons a la calssificació general, a 57 segons de Roma i Haro.
Roma, amb l’odonenc Haro de copilot, s'han beneficiat de l’error de navegació que ha comeès el líder de la prova i principal candidat a la victòria final, Nasser Al-Attiyah (Dacia), en el parany que l’organització havia situat en el km 84. S'han deixat gairebé mitja hora respecte del guanyador, el polonès Eric Goczal (Toyota), i més d’11 minuts en relació a Nani Roma. Ara Al-Attiyah és tercer, a 1:10 del lideratge de Roma i Haro.
En el mateix punt, també s'ha perdut Mattias Ekström, que ha entrat a 17 minuts de Goczal. Un altre dels damnificats ha estat Henk Lategan (Toyota). Però, en el seu cas, per culpa d’una avaria a la bomba de la direcció assistida. El sud-africà n'ha sortit ben parat perquè l’organització havia disposat un pit-stop i la poguda canviar.
També els ha anat bé a Roma i Haro perquè hi hanarribat havent patit dues punxades i han pogut canviar els neumàtics.
El resultat hauria pogut ser encara millor, tant per a Roma com per a Sáinz, si l’organització no els hagués sancionat per excés de velocitat amb 1 minut i 1:10, respectivament. Ara, de cara a l’etapa d’aquest dimecres, gaudiran de l’avantatge de no haver d’obrir pista.
L’etapa 10 anirà del Campament refugi a Bisha. Els pilots no hauran pogut tenir assistència mecànica. La segona part de l’etapa marató consta de 421 km cronometrats i 469 totals, per als cotxes. Serà una jornada en què els pilots hauran de fer valdre la seva destresa en un recorregut entre dunes. Com ha passat a la primera part de la marató, cotxes i motos aniran per rutes distintes.
Les diferències a la general, són mínimes. Entre el primer lloc de Roma i Haro i el desè de l’espanyola Cristina Gutiérrez i Pablo Moreno tot just hi ha 49:22.
La jornada també ha estat propicia per als altres pilots de la Catalunya Central que continuen en cursa. L’igualadí Armand Monleón, copilot del nord-americà Toby Price, han situat el seu Toyota en tercera posició de l'etapa i han entrat en el TOP 10, en el setè lloc, exactament, a 26:49 de Roma i Haro a la general.
I el cuiner de Monstrol de Calders continua demostrant que quan el cotxe li va bé i no pateix incidències, el fa anar molt de pressa. ha acabat l’etapa en 32a posició i millora un parell de llocs a la general, en què ara és 53è.
En motos, un altre canvi de líder. El nord-americà Daniel Sanders (KTM) torna al primer lloc en una etapa guanyada pel valencià Tosha Schareina (Honda), quart a la general, i en què l’argentí Luciano Benavides (KTM) s'ha deixat més de 7 minuts i cau al tercer lloc. Segon és el nord-americà Ricky Brabec (Honda).
