Cancelo firma pel Barça després d’unes hores de suspens per la burocràcia
Flick compta ja amb un reforç del mercat d’hivern, tot i que no és la peça que havia demanat per a la defensa. No obstant, la polivalència del portuguès li dona altres opcions.
Laia Bonals
Va mirar la samarreta amb anhel. Joao Cancelo va aparèixer a les oficines del Camp Nou com qui sent que torna a la seva llar. Amb un somriure brillant i aquesta espurna als ulls que deixen ben clara la il·lusió que sent per tornar a vestir de blaugrana. El lateral torna al Barça (ja va jugar com a cedit pel Manchester City el curs 2023-24) dos anys després per reforçar la línia defensiva: no era el que va demanar Flick –que va sol·licitar l’arribada d’un central– però en la situació econòmica de l’entitat, la tornada de Cancelo pot ajudar a alliberar futbolistes com Kounde perquè tornin al centre de la defensa.
"La primera cosa que vaig dir a la meva nòvia quan hi va haver la possibilitat de venir era que podria jugar al Camp Nou. Ho espero des de fa molt. Serà bonic", va confessar Cancelo en la presentació com a nou jugador del Barça. Una decisió que no va ser difícil de prendre, per la qual va esperar i que el fa molt feliç. En aquest temps ha trobat a faltar moltes coses de Barcelona i ara torna al vestidor del qual no va voler anar-se’n. "Estic molt a gust a Barcelona. Li tinc un carinyo especial i això és el que va fer que esperés per venir".
"Un sentiment especial"
"Vaig parlar amb l’Al-Hilal. Ells m’havien dit que jo podia sortir i tenia alguns clubs interessats. Des que Deco em va trucar, jo els vaig dir que esperaria", va explicar ahir Cancelo en la seva presentació com a jugador del Barça. Tenia clar que volia tornar al Barça. "Qui em coneix sap que tots els meus ídols han jugat al Barça. Implementen un estil de joc des dels petits fins als grans i jo em sento identificat amb això. Avui he tornat i m’he sentit com a casa al vestidor. Tinc un sentiment especial pel club", va afegir el futbolista, que portarà el dorsal 2, com en la seva primera etapa com a blaugrana.
Si bé és cert que no és el central que demanava Flick, Cancelo s’ha postulat com un futbolista total. "Vaig parlar amb Hansi, però no hem parlat d’on em veu. Jo estic disponible per on ell em vulgui posar. Em sento còmode jugant de lateral esquerre i dret", va afegir.
La temporada a l’Al-Hilal no ha sigut brillant per la seva banda. Va arribar a l’equip saudita el 2024, després d’acabar contracte amb el City. Aquesta temporada el seu paper ha sigut més aviat discret. Tan sols ha jugat 6 partits, l’últim el 22 de desembre, i el tècnic del conjunt saudita, Simone Inzaghi, ja va manifestar que no comptava amb ell. Això i la voluntat de tornar al Barça han sigut claus per a la seva tornada. A més de la bona relació del seu representant, Jorge Mendes, amb el president Joan Laporta.
"Jo tinc contracte amb l’Al-Hilal i vinc a disfrutar fins a final de temporada. Vaig tenir la mala fortuna de lesionar-me al setembre. Vaig estar a la selecció i físicament em sento molt bé. No vaig tenir la sort de guanyar un títol quan vaig estar aquí i ara és el que vull fer", va confessar el lusità.
Jornada delirant
Malgrat el final feliç del fitxatge, la jornada va ser delirant. "S’està intercanviant documentació", així es comunicava als mitjans de comunicació que estaven esperant al Camp Nou el retard de la presentació de Cancelo. Estava citat per firmar el contracte a les 13.00 hores i atendre els mitjans a les 13.30. El futbolista va arribar a l’estadi una mica més tard de l’hora acordada i, sorprenentment, la presentació quedava en pausa.
La firma quedava posposada a l’espera d’un intercanvi de documentació, un tràmit d’última hora que va demanar l’Al-Hilal al Barça. A les 17.00 hores, finalment Cancelo va posar amb la seva nova samarreta. "Estic molt content. Tenia moltes ganes de tornar a representar el club que m’agrada".
