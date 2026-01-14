Motor
Gil Membrado fa el salt al Campionat del Món de Ral·lis amb només 18 anys
El jove pilot nascut a Olost debutarà amb un caledari que compaginarà proves del Junior WRC i el WRC3 al volant d'un Ford Fiesta Rally3
Regió7
El jove pilot d'Olost Gil Membrado debutarà amb només 18 anys i tres mesos al Campionat del Món de Ral·lis. Ho farà conduint un Ford Fiesta Rally 3 i amb un calendari on de moment consten set proves, les cinc puntuables del Junior WRC i dues cites addicionals de la categoria WRC3. Curses al calendari que permetran que el jove pilot d'Olost ensenyi a tot el món el seu nivell damunt de neu, terra i asfalt.
Després d'haver fet història l'any 2025, proclamant-se el campió d'Espanya absolut més jove de tots els temps, el català ja fa el salt a l'escena internacional. Membrado pilotarà un Ford Fiesta Rally3 de M-Sport, el preparador oficial de la marca americana al WRC i a proves tan destacades com el Dakar. A més, Membrado canviarà de copilot, i debutarà al Mundial amb el guiatge d'Adrián Pérez.
Concretament, el pilot d'Olost participarà en totes les proves puntuables del Junior WRC, que es disputaran a Suècia, Croàcia, Portugal, Finlàndia i Xile. Però això no serà tot, Membrado aprofitarà aquest debut a l'escena internacional per començar a adaptar-se a les característiques dels cotxes del WRC3 a les curses de Canàries i Sardenya. Un aprenentatge que l'anirà preparant a poc a poc per a les següents passes que espera fer en els pròxims anys.
Membrado ja fa un temps que està assessorat per la llegenda espanyola dels ral·lis Carlos Sainz. Un mentoratge que "m'està ajudant molt en tots els sentits" explicava el pilot d'Olost en un comunicat, que acompanyava amb un optimista: "Faré tot el possible per treure el màxim partit d'una oportunitat tan gran com és aquesta".
