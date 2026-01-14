Mor Lluís Amat Gómez, pivot del CB Manresa que va jugar a Primera Divisió la temporada 1972/73
El tanatori de Mémora acollirà demà el funeral per al manresà, traspassat als 76 anys
Manresa ha perdut als 76 anys Lluís Amat Gómez, pivot històric del CB Manresa i que va formar part de la plantilla que va jugar a Primera Divisió la temporada 1972/73. La vetlla s'obre aquest dimarts a la tarda al Nou Tanatori de Mémora a Manresa i la cerimònia de comiat tindrà lloc demà, 15 de gener, a les 11 h, al mateix lloc.
Nascut el 1949, Amat va ser un dels homes estimats de la ja desapareguda Pista Castell. Va jugar a les categories inferiors del CB, es va convertir en un dels pilars del primer equip i va debutar a la màxima competició del bàsquet estatal després de l'ascens de la temporada 71/72. El va dirigir el tècnic Lluís Maria Planas i va formar equip amb Holgado, Franquesa, González, Torrents, Oms, Yeves, Pérez, Pujol, Armengol i els dos germans Mesas.
"Era un pivot a prop dels dos metres, corpulent i molt llest jugant, amb bona visió i una gran mà per al tir. I no passava desapercebut, també amb la seva dosi de caràcter'", recorda el periodista esportiu Xavier Prunés.
La 72/73 va ser una temporada especial per a la ciutat de Manresa, que va tenir dos equips a Primera Divisió i va gaudir de duels intensos entre el CB i el CD Manresa-La Casera (l'actual Baxi Manresa). El darrer, una derrota del CB a la pista del Congost en l'última jornada que va acabar de consumar el descens del club.
Tot i la pèrdua de categoria, Amat va seguir militant al CB Manresa i a Segona Divisió va compartir vestuari amb el nord-americà Lee Palmer.
Després de deixar de jugar, Amat va entrenar equips de base, va estar a l'ASFE de Sant Fruitós i també al Bàsquet Manresa.
