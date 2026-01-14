Raid
Nani Roma i Àlex Haro es perden i cedeixen el lideratge del Dakar
La parella ha pagat cara una errada en la navegació en la segona part de l'etapa marató i tornen a ser a gairebé 13 minuts del líder: Nàsser al Attiyah
Després d'una magnífica primera part de la segona etapa marató del Dakar 2026 que va col·locar Nani Roma i el seu copilot odonenc Àlex Haro al capdavant de la general, el desert de l'Aràbia Saudita tenia més cops d'efecte preparats. En la segona part de l'única etapa marató enmig de la definitiva setmana del raid més dur del món, el pilot de Folgueroles i el seu copilot anoienc han perdut 14 minuts exactes amb el qatarí Nàsser al Attiyah, que recupera el lideratge virtual de la prova quan només falten 3 etapes.
Roma i Haro sortien en vuitena posició després de recuperar molt de temps ahir, però han pagat car el fet d'haver d'obrir pista amb altres pilots poc acostumats a fer-ho. Una circumstància que els ha fet caure de quatre grapes en una de les trampes de navegació que esperaven al desert saudita, que ha fet que perdéssin molt de temps. Així i tot, gràcies a un bon final d'especial, la parella de Ford ha limitat el cop, i manté el tercer graó del podi, a gairebé 13 minuts d'Al Attiyah.
Tampoc ha tingut la millor de les etapes la parella formada per la llegenda en motos Toby Price i el copilot igualadí Armand Monleón, que ha pagat formar part d'aquest grup capdavanter que no ha trobat la pista correcte a la primera. En canvi, Nandu Jubany s'ha aprofitat d'una posició de sortida tardana per seguir les traces bones i acabar l'especial en 28a posició. El pilot de Monistrol de Calders ha acabat l'etapa tercer de la seva categoria, a 16 minuts i mig del líder Simon Vitse.
