Futbol/Copa del Rei
Ferran classifica el Barça al camp per als quarts de la Copa del Rei i Joan García li evita la pròrroga (0-2)
Una gran aturada del porter de Sallent en un mà a mà en el descompte impedeix que el conjunt de Santander empati en el descompte
Tot i anar avisat per l’eliminació del Madrid dimecres, el Barça ha patit molt avui per derrotar el líder de Segona i accedir als quarts de final de la Copa. Un gol de Ferran ha desequilibrat el partit, però Joan García ha fet una aturada salvadora en l’últim minut que ha evitat la pròrroga. El gol final de Lamine Yamal ja ha estat anecdòtic.
El Racing ha controlat bé els atacs del Barça en una primera part en què la circulació de pilota dels blaugrana ha estat lenta. Els extrems, Lamine i Rashford, no han desbordat i per dins no hi havia espais. A més, els cantàbrics han tingut les idees clares per robar i sortir a la contra, tot i que en la majoria d’accions han caigut en el fora de joc de manera clara.
Les úniques aproximacions han arribat en el tram final del primer temps. En la primera, la més clara, Marc Bernal s’ha despenjat fins al balcó de l’àrea i des d’allà ha deixat anar un xut amb l’esquerra que ha marxat fora per poc. Just abans del descans, Rashford ha posat a prova Ezkieta, en una acció en què l’exporter del filial barcelonista s’ha quedat amb la pilota i no ha concedit cap rebuig.
Atac i gol i canvi de sentit
L’inici de la segona meitat ha estat un atac i gol total del Barça, activat per l’entrada de Fermín. Els blaugrana n’han tingut de tots colors: fins a sis arribades clares, entre elles un travesser de Lamine i una ocasió de Rashford tot sol que ha tornat a aturar Ezkieta.
Quan semblava que el Racing ja havia contingut el tsunami, ha intentat fer un pas endavant i ho ha pagat car. Una pèrdua ha acabat en una gran passada de Fermín a l’espai perquè Ferran driblés el porter local i, a porta buida, obrís la llauna.
Tot seguit, Flick ha fet els tres canvis previstos, donant entrada a Pedri, Lewandowski i Raphinha. Malgrat el control del canari i una bona ocasió del brasiler acabat d’entrar, el Barça ha fet un pas enrere.
Ho ha aprofitat el Racing, que ha posat al camp els seus millors homes, Íñigo Vicente i Andrés Martín. El col·legiat —o millor dit l’assistent— ha invalidat dues accions de Manex Lozano per fores de joc clars. Lewandowski també ha pogut fer el segon en una gran aturada d’Ezkieta, però el partit s’ha decidit en el temps afegit.
Ha estat llavors quan Manex Lozano ha trencat, per fi, el fora de joc, però Joan García s’ha fet enorme i ha evitat que el duel anés a la pròrroga. En la transició següent, Raphinha i Lewandowski s’han fet un embolic, però el primer s’ha refet per assistir Lamine, que ha marcat el gol de la tranquil·litat.
RACING: Ezkieta, Mantilla, J. Castro, Manu Hernando, Mario García (Iñigo Vicente min 72), Aldasoro (Sangalli min 60), Gueye, Suleiman, Iñigo (Andrés Martín min 77), Arana (Manex Lozano min 46) i Guilashvili (Damián Rodríguez min 60)
FC BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Bernal, Olmo, Casadó, Lamine Yamal, Ferran i Rashford
ÀRBITRE: Sánchez Martínez (murcià). Groga a Mario García, Sangalli, Damián Rodríguez i Iñigo Vicente dels locals i a Fermín dels visitants
GOLS: 0-1 Ferran min 66, 0-2 Lamine Yamal min 95
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any