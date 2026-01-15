Ciclisme
L'empresa anoienca Ocisport rep el premi a millor organització de l'Any Bike 2025
El guardó, impulsat per la publicació BikeBusiness, reconeix la preparació de la Shimano Sea Otter Europe by Garmin dins del sector professional de la bicicleta
L'empresa anoienca Ocisport ha estat reconeguda per la posada en escena de la Shimano Sea Otter Europe by Garmin. I ho ha fet amb el premi a la milor organització d'una prova de l’Any Bike 2025 de la mà de la publicació BikeBusiness.
Des del seu naixement, el festival ciclista ha augmentat el seu abast internacional i la importància d’un esdeveniment que ja se situa entre els imprescindibles dins de la indústria. La Shimano Sea Otter Europe by Garmin manifesta la ferma voluntat de seguir potenciant el sector, apostar per esdeveniments de gran nivell i sumar nous adeptes al ciclisme.
Aquesta distinció és el resultat d’una evolució continuada al llarg dels anys. El festival ha mantingut una línia de progressió que ara culmina amb aquest reconeixement. Un pas més per a mantenir el ritme i fer de la Shimano Sea Otter Europe by Garmin un esdeveniment encara més rellevant dins del món de la bicicleta, que segueixi representant totes les vessants de l’ecosistema ciclista.
La Shimano Sea Otter Europe by Garmin es mostra orgullosa devant aquest reconeixement i treballa per a oferir la millor edició del festival els propers 18, 19 i 20 de setembre, en la que serà la 10a edició de l’esdeveniment.
L’organització manifesta el seu agraïment als patrocinadors, institucions, visitants i a BikeBusiness i a tots els seus lectors per aquest reconeixement.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència