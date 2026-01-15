Esports d'hivern
Marc Bernades, d'Igualada, queda sisè en la Ciaspolada, la cursa de raquetes de neu més important del món
Aquest resultat mostra el bon estat de forma de l'anoienc i que comença l'any competitiu amb bones sensacions
Regió7
L'igualadí Marc Bernades va aconseguir la sisena posició en la Ciaspolada, considerada la cursa de raquetes de neu més important del món, que va viure l'edició d'aquest any a Fondo, a la Val di Non, a Itàlia. A més, es va quedar a només deu segons del top-5 en una cursa amb un nivell altíssim i amb la presència dels millors especialistes internacionals. Aquest resultat demostra el seu estat de forma i li permet començar l'any competitiu amb molt bones sensacions.
L'edició d'enguany tenia un circuit híbrid de 5,5 quilòmetres en què es combinaven diferents superfícies i condicions de la neu, amb una transició estil esquí de muntanya, un fet que va fer augmentar encara més l'exigència de la prova.
La Ciaspolada, creada el 1973, representa l'essència d'hivern a la Val di Non i combina la tradició, l'esport, la diversió i l'esperit comunitari. Cada any, aquest esdeveniment reuneix milers de participants que gaudeixen d'aquesta prova de llarga i reconeguda trajectòria internacional.
Aquesta ha estat la primera cursa internacional de neu de la temporada per a un Bernades que utilitza aquestes competicions per gaudir de la natura i, de pas, preparar des del punt de vista físic la temporada de curses de la primavera, l'estiu i la tardor.
L'anoienc la va considerar una experìència molt positiva, ja que li va permetre competir en un dels escenaris més emblemàtics del calendari i encara amb motivació els propers reptes de l'any.
