El duel d’El sardinero
El Racing amenaça el Barça en una eliminatòria entre líders
Flick va insinuar que mantindria Joan Garcia en detriment de Ter Stegen i donaria minuts a Araujo i Cancelo. El tècnic de l’equip de Santander veu un enfrontament "al 50-50"
Joan Domènech
Del desert a la costa. De la final de la Supercopa als vuitens de la Copa. Del Reial Madrid al Racing de Santander. La calor, les rialles i l’oci s’hauran acabat per al Barça una vegada hagi passat pel passadís de campions amb què l’honrarà el seu rival.
La següent cita del calendari l’encreuarà amb el líder de Segona Divisió per dirimir en un sol assalt la continuïtat en la competició i, per tant, les aspiracions de revalidar el segon títol que va conquerir la temporada passada i que han conduït el Barça a un estat de complaença que també s’alimenta de la convulsió provocada al Reial Madrid.
Decisions de pes
La Copa no permet cap badada, i encara menys el duel contra un Racing que aspira a l’ascens. El seu entrenador, José Alberto López, va vaticinar que "l’eliminatòria està a un 50-50" després d’esplaiar-se en elogis cap al supercampió.
Hansi Flick haurà de mesurar la dosi de rotacions de l’onze titular mentre esfulla decisions de pes. Com tornar la titularitat a Ronald Araujo, descansat de la crisi que li va sobrevenir a la tornada del partit amb el Chelsea. Com la de mantenir Joan Garcia sota els pals o donar el braçalet a Marc-André ter Stegen perquè vagi adquirint la forma que necessitarà al Girona –si fructifica la cessió i renuncia, doncs, a una gran part del salari del semestre– per disputar el Mundial amb Alemanya. Com la d’escollir on situarà el primer dia Joao Cancelo, el seu flamant i únic reforç d’hivern. Flick volia agafar-se un temps per reflexionar sobre l’onze titular, tot i que va insinuar que Joan seguiria sota els pals. Una mostra de la nul·la voluntat del tècnic a abraçar-se a les concessions contra un rival que va qualificar de "jove, valent i que juga molt bé", molt motivat i que estarà acompanyat per més de 22.000 persones per la tornada d’un Barça que no veu en directe des de fa 14 anys. L’últim record que tenen és un doblet de Lionel Messi.
A l’ambició de continuar a la Copa, és subjacent en el Barça el desig de no interrompre l’estadi de plenitud que tan poques vegades es disfruta al Camp Nou. Flick va parlar emocionat de "la gran família que s’ha construït en el Barça" i que va veure reunida a l’Aràbia. Una família que, en qualsevol club de futbol, es desenvolupa a partir dels resultats. "Al final, es tracta de guanyar", reconeixia Flick.
