Roma i Haro pugen al segon lloc del Dakar i s'acosten a Al-Attiyah quan només falten dues etapes
El Ford Racing copilotat per l'odenenc és a 8.40 del primer lloc i deixa el podi gairebé assegurat després de l'abandó del Toyota de Lategan
Price i l'igualadí Monleón són vuitens, amb el primer Toyota, i l'argentí Luciano Benavides, de KTM, és líder en motos per només 23 segons
Cristina Moreno/Jordi Agut
Hi ha Dakar. A falta de només dues jornades per a la conclusió d’aquesta edició de 2026, la lluita pel Touareg no està ni de bon tros decidida, tot i que cada vegada queden menys aspirants. Nasser al-Attiyah segueix al capdavant de la general, però Nani Roma (Ford Racing), després d’haver retallat 4’10” (amb una sanció de deu segons) aquest dijous, ha tornat a postular-se com a aspirant al títol.
La victòria d’etapa ha estat per a un altre dels pilots de Ford Racing, Mattias Ekström, que ha mantingut un frec a frec fins al final amb un Carlos Sainz que ha acabat finalment tercer, a 2:24 del seu company d’equip, en veure’s superat per Romain Dumas en un triplet de Ford.
L’etapa 11 del Ral·li Dakar ha assestat un altre cop d’efecte a la general amb l’abandó de Henk Lategan. El sud-africà ha quedat aturat al quilòmetre 140 de l’especial per problemes mecànics i ha perdut més d’una hora abans de poder tornar a posar-se en marxa.
Al-Attiyah, ben escortat
Amb Lategan fora, només han quedat dos aspirants, que no han comès errors ni han patit contratemps. Nani Roma ha sortit amb les idees clares i amb l’objectiu de retallar temps després dels problemes patits a l’etapa 10. Nasser Al-Attiyah ha arrencat a davant, ben escortat pels seus companys de Dacia, amb Lucas Moraes guardant la rereguarda i Sébastien Loeb marcant el camí al davant, tot i que el qatarià no ha necessitat l’ajuda dels seus escuders en un dia tranquil per a l’equip.
L’emoció l’han posada els pilots de Ford Racing, que han protagonitzat la seva pròpia batalla per la victòria d’etapa, especialment en els últims trams cronometrats del dia. Finalment, ha estat Ekström qui s’ha endut la victòria, la seva tercera en aquesta edició, tot i que el podi ha estat complet per a l’equip.
Roma, amb l’altre Ford en cursa, ha aconseguit l’objectiu: ha creuat la meta onzè i ha retallat més de quatre minuts a Al-Attiyah. «Al principi ha estat una etapa difícil per a nosaltres. Hem avançat dos cotxes i ens ha entrat molta pols. Després d’avançar-los, hem intentat mantenir un ritme constant fins a la parada a boxes», ha analitzat el pilot català després de l’etapa.
«Hem vist que Lategan s’ha aturat abans d’arribar; ho sento per ell, perquè mai és agradable veure algú amb qui competeixes tenir aquest tipus de problemes, però forma part del joc. No ha estat un mal dia, hem intentat mantenir-nos molt concentrats», ha valorat l’actual segon classificat de la general.
Per la seva banda, el Toyota de l'australià Toby Price i l'igualadí Armand Monleón s'estabiliza en el top-10 ja que és vuitè i, el més important, el primer cotxe de la marca nipona després dels problemes dels seus companys Quintero i Lategan. Per la seva banda, Nandu Jubany ha estat 33è de l'etapa amb l'Optimus, 52è de la general i novè en dues rodes motius.
En motos, l'emoció serà present fins al final. L'argentí Luciano Benavides, de l'equip KTM, dirigit per l'igualadí Jordi Viladoms, és líder amb només 23 segons de distància sobre l'Honda de l'estatunidenc Ricky Brabec. El tercer, el valencià Tosha Schareina, ja és a quinze minuts, també amb Honda. La penúltima etapa, la de divendres, entre Al-Henakiyah i Yanbu, té una especial de 311 quilòmetres entre pistes sinuoses i el pas per alguns rius.
