Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa afronta al Pujolet un nou duel clau per apropar-se a la permanència
El conjunt de Jairo Molero rebrà a les 18.30 h el Sant Quirze AEFS, un equip que com els bagenc sencara no ha guanyat lluny del seu pavelló
Regió7
El Covisa Manresa jugarà demà dissabte, al Pujolet, un d'aquells partits tan importants psicològicament per aconseguir l'objectiu de salvar la categoria. Els jugadors que dirigeix Jairo Molero rebran un Sant Quirze AEFS que registra uns números molt dolents com a visitant, ja que com l'equip manresà encara no ha aconseguit cap victòria. Això sí, els de la capital del Bages com a mínim van sumar un empat al feu d'El Pilar.
El tècnic del Covisa podrà comptar amb tots els efectius de la plantilla a excepció de Xavier Santaella, que encara no està recuperat de la seva lesió. El duel resulta clau per a les aspiracions del conjunt de la capital del Bages, ja que només dos punts separen tots dos equips, i una teòrica victòria no només els col·locaria per davant dels vallesans, sinó que posaria pressió al Cerezo Futsal Lleida, ara mateix amb 7 punts més que els manresans i que marquen la permanència.
A més dels mals resultats que acumula el Sant Quirze en totes les seves visites en el que portem de lliga, els manresans s'encomanen també a la bona dinàmica que arrosseguen al Pujolet. Al seu feu, el Covisa porta tres victòries consecutives davant l'Hospitalet Bellsport, el Bisontes Playas de Castellón i l'Entreculturas Montesión. Un nou enfrontament al pavelló manresà on tornarà a resultar clau el factor Pujolet, que depenent de la resta de resultats de la jornada podria fer que el Covisa abandonés d'una vegada per totes de la penúltima posició del grup.
