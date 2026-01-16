Flick, sobre l'actuació de Joan García contra el Racing: "Ens ha salvat"
Ferran Torres, autor del primer gol, i el tècnic alemany lloen la intervenció decisiva del porter de Sallent en el partit de classificació de la Copa
Albert Guasch
El Sardinero no va ser el Carlos Belmonte i Santander no va obrir cap crisi d’identitat. Hansi Flick no és Álvaro Arbeloa i el model de joc del Barça no està pendent de revisió com el del Reial Madrid.
A Santander es va constatar, parafrasejant un presumpte individu de rabiosa actualitat, que la vida continua igual per a l’equip blaugrana, que es va classificar per a quarts de la Copa amb el nerviosisme que genera la impaciència. Va tardar el primer gol, encara més el segon, i en l’últim minut va salvar la pròrroga Joan García. "Ens ha salvat", va admetre Flick.
L’expedició blaugrana torna a Barcelona sense estar pendents de portades punyents. No toca tampoc tractament de reis. El Racing es va mostrar com un segona potent, camí de l’ascens, però és un segona al cap i a la fi, i la classificació va costar de mastegar.
Missatges de la nit: Flick va voler assegurar la continuïtat de Marc Bernal amb la seva titularitat. Queda’t, que tindràs minuts, semblava dir-li. Com el principi de l’era Flick, abans de lesionar-se de gravetat, va jugar junt amb Marc Casadó. Els Marc, un tàndem un altre cop.
Un altre missatge: Marc-André, si vols jugar per anar al Mundial, agafa la millor oferta de cessió que t’arribi. El Girona o el que sigui, i si no, banqueta. Necessitarà sacrificar diners l’alemany, bastants possiblement, així que ja es veurà. Però Joan García és inamovible com a número 1.
Tornant als dos Marc, van aguantar de manera potable el centre del camp. Algunes pèrdues innecessàries van tenir, més de Bernal que de Casadó. Algunes recuperacions també, més de Casadó que de Bernal.
El de Berga va olorar porteria amb un xut des de la frontal que no va agafar la rosca volguda en la primera part. Casadó va trepitjar poca àrea, així que, de cara a gol, res. En una hipotètica final d’alguna cosa substancial, no tenen de moment cara de titulars. Més endavant pot canviar.
L’entrada de Fermín va trencar el duo quan encara faltava mitja hora per al final. A Bernal li feia mal el bessó i al monòleg blaugrana del partit li faltava una mica de rap. Fermín sap donar ritme com pocs.
Ho va corroborar quan feia menys de 10 minuts que havia sortit al camp. Ho va fer desplegant una passada correguda cap a Ferran Torres perquè aquest gravés bé en la seva memòria el dia en què va ser capità. Un dríbling al porter i gol.
Casadó tampoc va acabar el partit. A falta de sis minuts va entrar l’home de la màscara, un Eric Garcia que va apuntalar un onze molt titular. Joao Cancelo no va debutar malgrat formar part de l’expedició.
Amb aquest onze, el Racing li va fer pessigolles. Se li van anul·lar un parell de gols per fora de joc. I quan no hi va haver banderí del línier, hi va haver la fornida mà de Joan García
Sobre l’actitud
El missatge definitiu: el Barça té un porter que salva partits davant un Racing "rocós", com el va definir Ferran. Una gran aturada amb el temps gairebé conclòs que reforça una vegada més l’encert de la seva contractació. No ho va poder dir millor l’autor del primer gol: "Encara bo que tenim el Joan".
I una postdata, ja en la roda de premsa, que faran bé en escoltar allí on la crisi ha arrelat profundament, amb un entrenador destituït, un de novell com a substitut i un president que sembla desorientat. "No guanyes aquests partits pel teu nom, els guanyes per la teva actitud. I això és el que més m’agrada del meu equip. L’actitud ha sigut molt bona". Signat, Hansi Flick.
