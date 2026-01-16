Motor
L'ajut de Laia Sanz salva la segona posició de Roma i Haro al Dakar
La pilot de Corbera remolca el Ford copilotat per l'anoienc quan s'havia quedat sense gasolina després d'una avaria per l'impacte amb una pedra a poc d'acabar l'especial
Cristina Moreno/Jordi Agut
Al ral·li Dakar no es pot donar mai res per fet. Una punxada en el moment menys oportú, una duna traïdora o una pedra amagada, a més dels diferents problemes mecànics, poden engegar en orris un campionat. Bé ho saben Isidre Esteve o Arnau Lledó, que van quedar fora de cursa després de patir durs accidents, i a punt ha estat de viure-ho Nani Roma, i el seu copilot, l'odenenc Àlex Haro, mentre lluitaven per assegurar la segona posició de la general de cotxes. Després de trencar la suspensió de la roda i treballar a contrarellotge, el català ha arribat a meta just quan es complia l’hora límit, remolcat per Laia Sanz.
El pilot català ha patit un problema en impactar amb una pedra a 500 metres de finalitzar l’especial i ha hagut de superar aquell últim punt de control amb la roda davantera dreta completament torçada, després de trencar-se la suspensió. Ha estat el pilot de Toyota, Henk Lategan, qui ha assistit el pilot de Folgueroles perquè pogués arribar fins a aquell punt.
El primer objectiu s’ha complert, però calia afrontar el segon: acabar el tram d’enllaç abans de l’hora fixada per l’organització per evitar una penalització (un minut per cada minut de retard a l’arribada a meta).
Un cop més ha aparegut l’esperit dakarià, el de no rendir-se mai. Un cop superat el punt de control, ha començat el treball a contrarellotge de Nani i Haro per reparar el desastre. Han comptat amb l’ajuda d’un altre pilot de Ford Racing, Romain Dumas, que s’ha unit al duet i ha cedit algunes peces perquè el cotxe 227 pogués continuar endavant i recórrer els 170 quilòmetres d’enllaç.
La missió era complicada i, finalment, Roma ha acabat arribant al bivac remolcat per l’Ebro de Laia Sanz i Maurizio Guerini, en una altra imatge que ja entra directament a la història del ral·li Dakar. Per si faltava alguna cosa més, l'osonenc s’ha quedat sense gasolina a mitja especial i ha rebut l’ajuda de la pilot de Corbera. Un cop assolit l’objectiu, Laia i Nani s’han abraçat amb l’emoció continguda d’aquells últims minuts.
“Ha estat el dia més dur de la meva carrera. No crec en els miracles, però avui sí. Una bogeria”, ha afirmat el pilot de Ford en baixar del cotxe, segons recullen els mitjans presents al campament. “He corregut tot el que he pogut”, ha bromejat Laia Sanz, que s’ha convertit per un dia en l’àngel de la guarda del seu compatriota. “És increïble el que ha passat, normalment seria impossible arribar fins aquí”, ha insistit Roma. Per només 50 segons, l'osonenc ha aconseguit arribar a temps, evitar la penalització i mantenir la segona posició de la general, un cop Al-Attiyah, amb la seva victòria a l’etapa 12, ja ha deixat encarrilat el títol de cotxes.
Pel que fa als altres representants de casa nostra, gran etapa de Toby Price i Armand Monleón, que han estat tercers darrere del virtual guanyador de la cursa, Nàsser al-Attiyah, i del Ford de Mitch Guthrie. Mantenen el vuitè lloc a la general com a millors Toyota. També ha fet un bon dia Nandu Jubany, amb el 22è lloc de l'etapa que el deixa en la posició 51 en total. Acabarà novè en dues rodes motrius.
En motos, l'Honda de Ricky Brabec ha guanyat l'etapa i els més de tres minuts que treu sobre la KTM de Luciano Benavides farà que l'estatunidenc guanyi la prova per segon cop i l'igualadí Jordi Viladoms no pugui conduir la marca austríaca a una altra victòria.
