El Parc Olímpic del Segre, seu de formació i certificació d'entrenadors i tècnics en aigües braves a escala mundial
Situat a la Seu d'Urgell, el centre preveu oferir títols homologats i amb l'aval de la Federació Internacional de Canoa
Albert L. Cobo (ACN)
El Parc Olímpic del Segre, a la Seu d'Urgell, es convertirà en un centre de formació i certificació d'entrenadors en piragüisme i tècnics en aigües braves a escala mundial. Tot plegat es farà possible a través d'un projecte anomenat 'HUB Pyrenees Whitewater – Erasmus +', impulsat per la Federació Internacional de Canoa (ICF) i liderat pel Club Cadí Canoe Kayak. L'objectiu és que les titulacions del nou centre estiguin homologades i comptin amb l'aval de l'ICF, a més de formar uns 70 tècnics en els primers anys de funcionament. La Real Federació Espanyola de Piragüisme, la Federació Francesa de Canoe Kayak, la Federació Portuguesa de Piragüisme, el Club de Canoe Kayak de Pau (França) i l'INEFC Pirineus participen com a socis en el projecte.
El coordinador d'activitats del Club Cadí Canoe Kayak, Lluís Grau, explica que estan "molt il·lusionats" en coordinar una actuació d'aquest tipus, amb la idea de convertir-la en referent i tenint en compte que serà la primera vegada que s'hi duu a terme. En aquest sentit, ha detallat que diversos integrants de la Federació Portuguesa de Piragüisme seran els primers a rebre els serveis del nou centre, tenint en compte, ha dit, el dèficit de formació de tècnics que hi ha en aquell país. Així, tot i que es posarà en marxa una plataforma de continguts en línia, la part pràctica es desenvoluparà al Parc Olímpic del Segre en els pròxims dos anys.
Pel que fa a l'homologació de les titulacions, l'objectiu és trobar un sistema que faci possible que les formacions impartides al centre comptin amb l'aval de l'ICF. D'aquesta manera, es vol afavorir que els tècnics "puguin desenvolupar la seva tasca a qualsevol indret del món", segons apunta Grau. En aquest sentit, explica que, a banda del vessant esportiu, les activitats en aigües braves representen una oportunitat per als territoris de muntanya, ja que, segons assegura, contribueixen a fixar població en aquestes zones.
El projecte es va començar a preparar fa uns dos mesos i aquest dissabte s'ha dut a terme al Parc Olímpic del Segre la primera reunió presencial amb tots els socis que en formen part. La trobada ha servit per fer una distribució de les tasques i programar tota l'activitat a desenvolupar en els pròxims dos anys, la durada inicial del projecte. L'objectiu és que aquest nou hub serveixi, en un futur, per establir un model de gestió, formació i certificació que sigui reproduïble de cara a la posada en marxa d'una xarxa internacional de centres d'aquest tipus.
La creació d'aquest centre vol suposar un pas més en l'aposta per donar continuïtat i sentit a les instal·lacions esportives de la Seu d'Urgell, considerades com un referent mundial en aigües braves. De fet, més enllà dels Jocs de Barcelona 92, s'han acollit tres campionats del món i ja s'estan fent els preparatius de cara al Mundial del 2027. El Parc Olímpic del Segre també és la seu dels centres d'entrenament català i estatal. El coordinador d'activitats del Club Cadí Canoe Kayak veu necessari que el Pirineu "abanderi" uns anys més projectes d'aquest tipus amb la col·laboració de l'ICF.
