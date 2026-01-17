Victòria agònica del Covisa per costar-se a la permanència (6-5)
Remunta a 40 segons del final, guanya el Sant Quirze, el supera a la classificació i ara és tretzè
Quart triomf consecutiu dels manresans al Pujolet
Victòria tan agònica com vital del Covisa Manresa contra el Sant Quirze (6-5), rival directe per a la permanència al Grup 3 de la Segona Divisió B de Futbol Sala, en un partit que perdia a 40 segons del final. És el quart triomf consecutiu dels manresans al Pavelló del Pujolet. Els vallesans encara no han puntuat en cap dels 13 desplaçaments que han disputat. Al partit de la primera volta, el Covisa Manresa va perdre per 4 a 1 a la pista del Sant Quirze, de manera que el desempat, en cas d’acabar amb els mateixos punts, serà favorable als vallesans. El Covisa Manresa suma 13 punts, deixa el penúltim lloc i guanya dues posicions, ara és tretzè, la primera posició en descens, els mateixos que té el Bisontes Castelló.
Amb cada setmana menys jornades per disputar, aquest dissabte s’ha completat la dissetena de les trenta de què consta la Lliga, fer-se fort al Pujolet resultarà determinant en el seu objectiu de salvar la categoria. El repte per als manresans és sumar també fora de casa, on només han aconseguit un punt.
Els futbolistes de Jairo Molero han sortit bé, intensos i decidits a apoderar-se del control del partit i del marcador des de la botzina. Però, s’han trobat amb un Sant Quirze que pretenia fer exactament el mateix. Dos equips enfonsats a la classificació amb urgència per sumar de tres en tres. El partit s’ha convertit en un intercanvi d’ocasions i de gols. En a penes un quart d’hora, el marcador ja registrava un 3 a 2 favorable als manresans, que ja havien estavellat dos xuts al pal. Cella, a la porteria local, i Martí Puig, a la visitant, acumulaven intervencions de molt mèrit.
En el tram final de la primera part, no hi ha hagut gols. No pas perquè després de la tempesta hagi arribat la calma, perquè el ritme s’ha mantingut alt, el partit ha seguit a camp obert, sense que cap dels dos equips especulés, i les ocasions s’han repetit a una i altra porteria. Les dues millors les ha tingudes el Covisa, una d’Héctor a un minut del final que ha rematat fluix i confiat al segon pal al cos de Martí Puig i una més clara, encara, d’Asis que ha xutat al travesser.
Els manresans han sortit del vestidor força abans que els vallesans, com si tinguessin les idees clares. I ho ha semblat. A la primera acció, Héctor li ha pispat la pilota a Vaca a la frontal de l’àrea, ha xutat i el mateix Vaca ha fet penal en interceptar la rematada amb el braç. L’ha transformat Asis.
Però, la dinàmica ha seguit el guió de la primera part. Els vallesans han neutralitzat el desavantatge en un tres i no res. En menys de dos minuts, Ferru, a la sortida d’un córner, i Gordillo d’un penal rigorós, han posat el 4 a 4 al marcador del Pujolet.
L’empat ha fet mal als jugadors de Jairo Molero i ha esperonat als d’Àlex Navalón. Una pèrdua a camp visitant ha propiciat un contracop ràpid dels vallesans i Aitor ha batut Blasco, substitut de Cella a la segona part, i ha avançat per primer cop al seu equip. Amb tres gols en menys de quatre minuts havien capgirat el marcador.
El Covisa ha començat a jugar amb pressa contra un rellotge que avançava massa ràpid. Els nervis causaven imprecisions i pèrdues constants. Ara costava crear ocasions a la porteria de Martí Puig. Al minut 29, Asis s’havia de retirar lesionat. El Sant Quirze, amb el resultat favorable, jugava amb la desesperació local que es reflectia amb les protestes constants des de la pista i la grada a les decisions dels àrbitres, força primmirats per xiular segons quines faltes, i permissius en unes altres.
A deu minuts per al final, els dos equips tenien 5 faltes comeses i l’amenaça —o l’oportunitat— del doble penal. N’ha tingut una el Sant Quirze, però Marc Sánchez l’ha enviada fora.
A 2.55, Jairo Molero ha demanat un temps mort i ha disposat el seu equip amb porter - jugador. Els minuts s’escolaven, sense que els manresans aconseguissin ni tan sols rematar. Fins a 40 segons del final, quan Lozano ha trencat per dins per engaltar la centrada d’Héctor. I la bogeria. L’entrenador vallesà ha demanat un temps mort i se l’ha jugada amb el porter jugador. Li ha sortit malament. Perquè, amb 22 segons per jugar, han comès la sisena falta. Héctor ha transformat el doble penal i ha capgirat el marcador i la malastrugança que havia tingut el Covisa durant tota la primera volta.
