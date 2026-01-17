Raid
Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
Amb la victòria al darrer instant de Luciano Benavides, l'anoienc dins de l'estructura de KTM revalida el triomf del 2025 amb Daniel Sanders
L'expilot de motos de la capital de l'Anoia va ser segon en l'edició del 2014 guanyada per Marc Coma, a qui feia de motxiller
Jordi Viladoms declarava fa 11 anys en una entrevista al mitjà argentí El Gráfico que "el Dakar no es defineix fins a l'última etapa". No era una predicció, era una afirmació basada en la seva llarga experiència com a dakarià. Però el que ha passat en aquesta darrera etapa del raid més dur del món ha estat històric. Amb més de 3 minuts de marge a la general, i sense pressió, Ricky Brabec s'ha perdut quan només li faltaven completar 7 quilòmetres, i Luciano Benavides ha trencat tots els pronòstics assaltant per només 2 segons la primera posició.
Un desenllaç de pel·lícula en un Dakar que, per a Benavides també ho ha estat, ja que el pilot argentí ha disputat tot el raid amb el lligament creuat anterior i el menisc trencats. Es tracta de la sisena victòria a la classificació general de Viladoms com a director esportiu de KTM, la setena si tenim en compte també el triomf de Sam Sunderland amb Gas Gas l'any 2022, quan la marca catalana era equip associat amb el qual dirigeix l'expilot igualadí.
A més de la seva trajectòria al capdavant d'un equip de referència, Viladoms també sap de primera mà què vol dir competir durant dues setmanes al Dakar. Ho va fer entre les edicions del 2006 i el 2016, amb l'única excepció del 2008, ja que la prova no es va disputar. L'any 2007 va guanyar la primera de les dues etapes que va aconseguir com a pilot, la segona va ser el 2009, quan amb la marca austríaca va cloure el raid en setena posició. L'any 2012 es va quedar a les portes del podi, tot i que la seva millor actuació va ser el 2014, quan va ser segon només superat per l'avianès Marc Coma, de qui era el motxiller.
