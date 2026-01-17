Waterpolo | Segona Divisió masculina
L’Adbisio CN Manresa s’encomana d’èpica i escala al tercer lloc (10-11)
L’equip que entrena David Torilo ha sabut superar els nervis i apunta en direcció ascendent cap al final de temporada
L’Adbisio ETL Global CN Manresa ha guanyat per la mínima el Club Nou Godella a domicili i encara les tres darreres jornades de la fase regular amb l’objectiu de ser entre els quatre primers. Els joves jugadors que dirigeix David Torilo han sabut superar les adversitats característiques de jugar fora de casa, i gràcies a una gran quarta part han aconseguit donar la volta a un marcador que al descans semblava gairebé impossible de remuntar.
La primera part ha estat marcada pels nervis i la indecisió típica de les gran ocasions. Tots dos conjunts sabien que el partit podia marcar un abans i un després pel que fa a les seves aspiracions a la fase regular. Sobretot després que tot just 30 segons d’ençà que s’havia llançat a l’aigua la primera pilota, Hugo Luís ha anotat el primer gol pels locals. El conjunt manresà provava de reaccionar, però els nervis i la precipitació els feien errar les situacions que trobaven de llançament.
En un darrer alè, els manresans han pogut igualar l’electrònic des dels cinc metres, però Biel Fernández ha fallat el llançament. La segona part ha estat encara més dura pels joves jugadors de Torilo, que han encaixat un parell de gols més quan tan sols s’havien jugat una mica més de dos minuts de la segona part. Així i tot, no han abaixat els braços, i Martí Puerta ha encetat el marcador pels manresans, que els semblava donar un bri d’aire.
Però res més enllà de la realitat. Els valencians tornaven a posar els quatre gols de marge en gairebé la següent jugada, i l’augmentaven fins als cinc quan Hector Botella convertia el 6-1. Només un gol de penal d’Ivan Martínez quan faltava un minut i mig pel descans ha alleugerit una mica el càstig dels primers 16 minuts de joc. El marcador no reflectia el nivell de tots dos conjunts, sinó que era una clara mostra de la precipitació en la qual queien els joves waterpolistes manresans.
Punt d’inflexió
Torilo ha sabut detectar aquesta mancança, i a partir d’aleshores tot ha començat a arribar sol. Les bones defenses facilitaven la feina a un Aaron Wilson que es feia gran sota els pals, i de mica en mica anaven desapareixent aquelles errades no forçades que tan cares es pagaven abans del descans. Els locals han arribat a posar-se 7-2 després de 10 segons de joc, però els jugadors del conjunt manresà s'han crescut quan més difícil semblava. Dos gols de Sergi Torres i dos més d’Ivan Rey han servit per retallar en un gol el desavantatge, i entrar a la darrera part amb un resultat de 9-6.
Eren tres gols, i els joves nedadors que dirigeix Torilo han ant per feina. Martí Puerta n'ha convertit dos en tot just 40 segons, i malgrat la galleda d’aigua freda que ha significat un nou gol local, els manresans ja havien fet el més difícil. Jugant com l’equip que han demostrat ser les darreres jornades, els jugadors de l’Adbisio van blindar la porteria, i amb gols de Roc Serra, Martí Puerta i Ivan Martínez han capgirat un duel que dona tranquil·litat abans del partit contra l’Alcorcón.
