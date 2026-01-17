Les goteres de l'Ateneu les Bases obliguen a cancel·lar els partits federats a causa de la pluja
El regidor d'esports, Anjo Valentí, explica que l'empresa concessionària s'ha compromès a resoldre el problema "els pròxims mesos"
Les goteres del pavelló de l'Ateneu les Bases de Manresa han obligat a cancel·lar l'activitat esportiva federada en aquest dissabte marcat per la pluja. En conseqüència, no s'han pogut disputar els partits de voleibol que hi havia previstos per a avui. Els desperfectes de la coberta de l'equipament comprometen la correcta impermeabilització de l'equipament ja des de fa anys i, segons el regidor d'Esports, Anjo Valentí, es tracta d'una actuació que l'empresa concessionària s'ha compromès a resoldre "els pròxims mesos".
Si bé aquest problema és present des de fa anys, Valentí assegura que "està en vies de solucionar-se" aviat. En cas que, amb el temps, la situació no canvïi, afegeix que l'Ajuntament es veurà obligat a prendre les mesures pertinents per garantir el correcte condicionament de l'espai. A més, la regidoria està buscant altres equipaments municipals disponibles on es puguin fer aquests partits de forma temporal.
Les goteres, afegeix el regidor, no afecten la part central de l'espai de joc, sinó que ho fan als extrems. Per això, detalla que els entrenaments "es poden anar fent". Diferent és el cas dels partits federats, que no es poden celebrar amb aquestes condicions.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Flick, sobre l'actuació de Joan García contra el Racing: 'Ens ha salvat
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona