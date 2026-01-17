Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les goteres de l'Ateneu les Bases obliguen a cancel·lar els partits federats a causa de la pluja

El regidor d'esports, Anjo Valentí, explica que l'empresa concessionària s'ha compromès a resoldre el problema "els pròxims mesos"

Imatge de l'exterior de l'Ateneu les Bases de Manresa

Imatge de l'exterior de l'Ateneu les Bases de Manresa / Arxiu/Mireia Arso

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Les goteres del pavelló de l'Ateneu les Bases de Manresa han obligat a cancel·lar l'activitat esportiva federada en aquest dissabte marcat per la pluja. En conseqüència, no s'han pogut disputar els partits de voleibol que hi havia previstos per a avui. Els desperfectes de la coberta de l'equipament comprometen la correcta impermeabilització de l'equipament ja des de fa anys i, segons el regidor d'Esports, Anjo Valentí, es tracta d'una actuació que l'empresa concessionària s'ha compromès a resoldre "els pròxims mesos".

Si bé aquest problema és present des de fa anys, Valentí assegura que "està en vies de solucionar-se" aviat. En cas que, amb el temps, la situació no canvïi, afegeix que l'Ajuntament es veurà obligat a prendre les mesures pertinents per garantir el correcte condicionament de l'espai. A més, la regidoria està buscant altres equipaments municipals disponibles on es puguin fer aquests partits de forma temporal.

Les goteres, afegeix el regidor, no afecten la part central de l'espai de joc, sinó que ho fan als extrems. Per això, detalla que els entrenaments "es poden anar fent". Diferent és el cas dels partits federats, que no es poden celebrar amb aquestes condicions.

