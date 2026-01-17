Raid | Dakar
Només Nàsser al-Attiyah separa Nani Roma i Àlex Haro del Touareg
El pilot de Qatar ha estat l'únic capaç d'interposar-se en el camí del pilot de Folgueroles i el copilot d'Òdena en un Dakar marcat per la segona etapa marató
El príncep qatarí aconsegueix el seu sisè Dakar, el primer amb Dacia, després d'haver-ho fet amb Volkswagen, Mini i Toyota
Esperaven un miracle, però no ha estat possible. Nani Roma i Àlex Haro ho han intentat fins al darrer alè, i malgrat que durant uns minuts semblava que el Dakar els tornava a somriure, Nàsser al-Attiyah ha retrobat el rumb correcte i ha pogut celebrar un sisè Dakar històric. Una edició del raid que es recordarà per la gran igualtat a la classificació general de cotxes, gairebé més pròpia de la categoria sobre dues rodes que la de quatre. El podi l'ha completat el Ford de Mattias Ekström, que ha guanyat l'etapa relegant Sébastien Loeb al quart lloc.
Nàsser al-Attiyah ja exhibeix al seu museu sis estàtues de Touareg. Una xifra que el col·loquen ja per damunt de llegendes de la cursa de raids més dura del món com Ari Vatanen. La propera estació a superar? La darrera. La d'Stéphane Petheransel, que amb 8 Dakars en cotxes és el pilot que més n'ha aconseguit en tota la història. No en va se'l coneix com a Monsieur Dakar. Aquesta és la veritable gesta que ha aconseguit Nani Roma i el seu copilot odonenc Àlex Haro, exigir fins a la darrera etapa una llegenda com Al-Attiyah.
Al final, la parella de Ford ha travessat la línia d'arribada a 9 minuts i 42 segons del Touareg. El darrer graó del podi l'ha ocupat un altre Ford, el de Mattias Ekström i Emil Bergkvist, que imposant un ritme endimoniat des dels primers metres d'especial ha barrat el pas a Sébastien Loeb, que per primera vegada en la seva trajectòria al Dakar no ha finalitzat entre els tres primers.
Bon Dakar pels finishers
El copilot igualadí Armand Monleón ha guiat la llegenda sobre dues rodes Toby Price per assaltar la 8a posició de la general, convertint-se en el primer pilot de l'altre gran marca constructora de la categoria reina del Dakar, Toyota. En una de les imatges tendres de la jornada, Price i Monleón han estat un dels primers pilots a abraçar-se amb Roma i Haro després de l'especial.
En vehicles amb tracció a dues rodes, Nandu Jubany, ha acabat el seu segon raid copilotat per Marc Solà amb un tercer lloc a la classificació de l'etapa, a menys de 2 minuts i mig del dominador de la disciplina: Simon Vitse. El pilot de Monistrol de Calders clou l'edició 2026 amb una 9a posició a la general de la categoria molt marcada pels problemes amb la bomba de gasolina en la primera jornada marató del raid.
