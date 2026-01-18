Bàsquet/Lliga Femenina Endesa
El Cadí La Seu obté un triomf de mèrit doble a Gran Canària (73-79)
Malgrat l’endarreriment del partit i un canvi de pavelló pel mal estat de les instal·lacions on s'havia de disputar, les alt-urgellenques superen les cuers
El Cadí La Seu va obtenir una victòria de mèrit doble a la pista de l’Spar Gran Canària (73-79), l’equip cuer de la Lliga Femenina Endesa, després que el partit s’endarrerís i patís un canvi de pavelló per incidències a la pista on s’havia de disputar derivades de la climatologia. Malgrat aquesta circumstància, les jugadores d’Isaac Fernández van firmar un partit força complet que els permet establir un marge de dos triomfs respecte al descens.
L’inici del partit va estar marcat per la igualtat i amb un cert domini insular. Per a les canàries, el partit era crucial per reenganxar-se amb els equips que té per sobre, i el canvi d’escenari al pavelló annex del Gran Canària generava incertesa sobre a qui podria beneficiar. Però a partir del segon període, les de l’Alt Urgell van demostrar que tenien molt clar el pla de partit. Tant és així que van mantenir un lideratge que només va perillar en alguns moments del tercer i últim quart per desconnexions que van igualar el matx.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir