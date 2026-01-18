Bàsquet/Super Copa Masculina
El CB Artés s’endú el derbi intercomarcal contra el Martorell (67-55)
Els d’Oriol Sensat castiguen el Martorell amb dos parcials ferotges i una defensa zonal molt rocosa
La dinàmica extraordinària del CB Artés i la pallissa que el CB Martorell va etzibar en la passada jornada al Lloret feien pensar que la quinzena jornada de Super Copa depararia un derbi intercomarcal igualat. La realitat, però, és que la formació d’Oriol Senat va castigar els seus adversaris (67-55) amb dos parcials ferotge i una defensa zonal rocosa que va llastrar qualsevol opció per als del Baix Nord, desencertats des del perímetre.
El duel va començar molt renyit. Ambdos equips van practicar un intercanvi de cistelles fins al 10-10. Llavors, un parcial 17-0 va desequilibrar el partit. Tanmateix, els d’Andrés Joya no van defallir i van eixugar el dèficit fins al set punts al descans gràcies a bones alternatives defensives. Va ser en va. Els bagencs van fer un cop sobre la taula en el tercer quart amb un parcial 17-7, arribant a una diferència propera als vint punts, que va ser l’estacada definitiva.
En línies generals, l’encert al bàndol visitant va brillar per la seva absència. De fet, el primer triple no va arribar fins a l’equador del darrer període. Malgrat aquesta circumstància, la lluita va ser una constant i van aconseguir maquillar la desaventatge a les dotze unitats. Per la seva banda, l’Artés va mostrar, de nou, la seva solidesa en una competició que sembla que tenen domesticada. La clau va ser el control del rebot a través d’una bona defensa que els va permetre trobar tir alliberats.
Els bagencs s’enfrontaran al Club Bàsquet Santfeliuenc el pròxim dissabte a 1/4 de 7 de la tarda. El Martorell mesurarà aptituds amb La Parròquia-Olaria Esports-Samà Vilanova Sam a 1/4 de 8, encadenant el segon desplaçament consecutiu.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: Oliinychenko 6, Sakai, Guitart 11, E.Mas 12, Brià 9 -cinc inicial- F.Mas 5, Cuñé, Soler, Roqueta 7, Pujolreu 11, Portella, Orrit 6
CB MARTORELL: V.Díaz 20, Cáceres, Corominas 12, Yeste 9, Bascuñana -cinc inicial- A.Díaz 2, Joya 9, Ribas, Corral, Peláez 1, Hernangómez 2
ÀRBITRES: Berasaluce i Piñol
PARCIALS: 22-10, 36-29, 53-36, 67-55
