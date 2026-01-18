Bàsquet/Tercera FEB grup C-B
El CB Navàs ha de vèncer dos cops un inspirat Quart (80-73)
Els bagencs pateixen per tombar els cuers del grup, molt encertats des del perímetre a la primera part i que no donen el braç a tòrcer
El CB Navàs Viscola va haver de guanyar dues vegades el cuer del grup C-B de Tercera FEB, el CB Quart Grues (80-73), per sumar l’onzena victòria al seu caseller i aconseguir el segon lloc en solitari. Els gironins van mostrar una alta efectivitat al llarg de la primera meitat que va posar en dificultats els homes d’Isidre Suau.
Els bagencs no van sortir amb la intensitat que acostumen i els visitants van anar guanyant confiança des del perímetre. El Navàs anava per davant en el primer període, però a mesura que s’apropava el descans, els visitants se sentien més còmodes i impedien que els locals practiquessin el seu basquetbol.
La tendència es va revertir a la represa. El pas pels vestidors li va anar bé al Navàs per imposar un altre ritme i deixar enrere els seus rivals al final del tercer quart. Però en aquest esport ja se sap que cap diferència és definitiva fins que sona la botzina. Els navassencs es van refiar i l’equip gironí ho va aprofitar per situar-se a dos punts. En els últims minuts, els amfitrions van saber gestionar millor els moments calents per endur-se el triomf.
El pròxim diumenge es desplaçaran a les illes per retre visita al CB Andratx, a la 1 del migdia, un altre equip instal·lat a la permanència.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 12, Bataller 9, Monés 8, Zhuravlov 20, Montagut 20 -cinc inicial- Fall 3, Albà 6, Font, Saló, Planell, Juncadella 2, Martí
CB QUART GRUES CRUZ: Guardiola 9, Noguer 7, Montserrat 3, Callave 10, Salavedra 6 -cinc inicial- Díaz 8, Mateu, Serrat 14, Vancea 6, Cano 3, Rivas, Capell 7, Salavedra 6
ÀRBITRES: Martín i Cruz
PARCIALS: 19-17, 34-37, 66-51, 80-73
