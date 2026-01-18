Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa s’entrebanca al camp del cuer (2-1)
Els manresans encaixen dos gols en només tres minuts que no han pogut remuntar, tot i retallar abans del descans i gaudir de prou oportunitats
El CE Manresa no ha pogut fer valdre la seva fortalesa fora del Congost per endur-se els tres punts del camp del CFJ Mollerussa, el sorprenent cuer del Grup 3 de la Tercera Federació, en la primera jornada de la segona volta de la Lliga. Dos gols encaixats en només tres minuts a la primera meitat han trencat la ratxa de set partits sense perdre. Tot i retallar abans del descans i de gaudir de prou oportunitats, no han pogut culminar la remuntada.
La derrota manté els manresans pendents dels resultats de la jornada per saber si es mantindran en la zona de promoció.
Els 17 punts de diferència entre els dos equips han semblat apreciar-se de seguida. També la situació d’un equip i l’altre a la classificació. Sergi Trullàs ha repetit l’alineació de diumenge al municipal de Ca n’Anglada. Ordenats i pacients, aviat han generat perill amb un xut de lluny de Portero que Pepo Campanera ha enviat amb dificultats a córner i amb una arribada de Badr per l’esquerra en què ha aixecat excessivament la pilota a la sortida del porter urgellenc. El Mollerussa, molt feble en defensa durant tota la primera volta, esperava al seu camp i només generava perill a través de les centrades de Marc Scuri.
Semblava que havia de ser la dinàmica del partit, a l’espera que els manresans aconseguissin avançar-se. Però, ha quedat trencada en dues jugades aïllades. Una centrada per baix de Lamin l’ha rematada de prop Òscar Dueso. I tot just dos minuts més tard, una pèrdua al mig del camp ha deixat un dos contra dos que ha resolt Franki. “Si juguem així, segur que no baixem”, se sentia al municipal de Mollerussa.
Els manresans no s’esperaven els dos gols i els han fet mal. Sergi Trullàs demanava als seus futbolistes que mantinguessin la calma. Contrastava amb l’efervescència de Manel Cazorla a la banqueta del costat. Tenien el control de la pilota i només les imprecisions explicaven la derrota. Els blanc-i-vermells, avui amb samarreta blava, han reduït la diferència a deu minuts per al descans. Aleix Díaz ha empès una pilota morta després d’uns quants rebots en l’enèsim córner xutat per Moha.
La primera meitat ha acabat amb un parell d’ocasions d’Èric Montes i Matheus, que no han connectat bé de cap una falta i un córner, i una més clara d’Òscar Dueso que ha enviat la pilota al travesser de Pulido.
La segona part ha començat amb el Mollerussa tancat al seu camp, pendent de caçar el rival en un contracop, interrompent el joc i perdent tot el temps que podia, i el Manresa que no trobava ni la fluïdesa, ni el ritme necessaris per trencar el dispositiu muntat per Manel Cazorla. Una falta llançada per Moha des del mig del camp urgellenc l’han rematada primer Matheus i després Toni Badia, però amb topat amb el rebuig de Pepo Campanera.
A l’hora de joc, Trullàs ha substituït Portero per Momoh. El mateix canvi de diumenge, amb el mateix resultat de 2 a 1 en contra. A Terrassa quedaven deu minuts i van ser capaços de remuntar, encara que se’ls escapés la victòria de penal al temps afegit. A Mollerussa, quedava mitja hora llarga. La història, que en general acostuma a repetir-se, en el futbol gairebé mai ni s’assembla.
Ha gaudit d’oportunitats el Manresa. Una de molt clara de Matheus, que ha rematat a la base del pal dret de Pepo Campanera. Però, no les han transformades i han acabat encaixant la segona derrota com a visitant.
