El Gimnàstic suma un punt agredolç davant l'Alpicat (1-1)
Els manresans dominen la primera meitat, però un error defensiu i la mala punteria en atac fan que no puguin trencar la ratxa de tres partits sense guanyar
El Gimnàstic de Manresa va lluitar per endur-se els tres punts davant un rival de la part alta, l'Alpicat, però només van aconseguir sumar un punt (1-1). Els manresans van dominar la primera meitat i van tenir ocasions per endur-se els tres punts, però no les van poder materialitzar. Acaben la primera volta en vuitena posició, a la mitja taula, a onze punts de la segona posició però a sis de la zona de descens. A més, amplien a quatre la dinàmica de partits sense guanyar, amb tres empats i una derrota.
Els bagencs van sortir millor i van establir un domini de la pilota i de les ocasions davant un equip segrianenc que no s'amagava i lluitava de tu a tu. Els locals van tenir diverses ocasions clares per avançar-se, però no ho van aconseguir fins a les acaballes de la primera meitat. En una jugada construïda des de darrere, Rawdy Wiltbank va fer una bona incursió i va posar a prova el porter Joel Llobera amb un bon xut. Llobera va rebutjar, però Albert Rubio va ser el primer a arribar la pilota i la va introduir a la xarxa.
L'equip alpicatí, filial de l'Atlètic Lleida de Segona Federació, va donar una passa endavant a la segona meitat, tot i que es va trobar amb un Gimnàstic lluitador que va tenir ocasions molt clares en transicions ràpides. A vint minuts pel final, un error defensiu va donar peu al gol de l'empat, que va anotar Joan Vendrell. Els minuts finals van ser plens d'imprecisions per part d'ambdós equips i cap dels dos van aconseguir anotar el gol de la victòria.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Domènech (Bertran 77’), Fornell, Torras, Girard, Chumachenko, Wiltbank, Quesada (Grifell 77’), Bravo (Fink 87’), Rubio i Sabat (Martín 61’).
CA ALPICAT: Llobera, Gomez, Alfageme, Becerra (Sabaté 77’), Vendrell (Hereu 87’), Julià (Oromí 6’ (Ribera 61’)), Roc (Barbosa 87’), Pallàs, Requena, Burgos (Vallès 61’) i Soriano.
ÀRBITRE: Juan Antonio Trejo, auxiliat per Borja Basterretxea i Jordi Tirola.
GOLS: 1-0 Rubio min 43, 1-1 Vendrell min 72.
