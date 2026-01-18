Esquí de fons
Jaume Pueyo, de la Seu d'Urgell, obté una històrica setena posició en la Copa del Món d'esquí de fons
L'esquiador del CEFUC aconsegueix el millor resultat d'un esportista estatal en aquesta disciplina en els últims 26 anys
L'esquiador nascut a Badalona, però criat a la Seu d'Urgell, Jaume Pueyo, de CEFUC (Club d'Esquí de Fons Alt Urgell-Cerdanya) va aconseguir una històrica setena posició en l'esprint lliure d'Oberhof, una prova de la Copa del Món desquí de fons, pocs dies abans de l'inici dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d'Ampezzo. És el millor resultat d'un esquiador de l'estat en aquesta disciplina des del tercer lloc del cantàbric Juan Jesús Gutiérrez l'any 200 a Lamoura Mouthe (França).
Pueyo afrontava l'espint lliure, la seva especialitat, avant dels millors especialites mundials. Però va aconseguir fer una gran classificatòria, amb el novè lloc i un temps total de 2.26.50 que el deixava a 2.10 del noruec Lars Heggen, primer classificat. En aquesta ronda també va competir el seu company d'equip Marc Colell, que va acabar 34è.
Ja e les bateries, Pueyo va haver de competir contra grans especialistes com els noruecs Filip Skari i Mathias Holbaek, els suecs Emil Danielsson i Erik Johansson i l'italià Davide Graz, però va atacar en el mur final i es va classificar per a les semifinals per primer cop enguany.
Ja en aquesta instància, es va situar en una bona posició, però no va tenir prou força per arribar a la final perquè va haver d'encarar la recta definitiva des de la zona exterior, motiu pel qual va haver de fer més metres del compte. Va ser setè, el primer dels que no van poder entrar a la final, en una cursa guanyada per Heggen i en què l'italià Federico Pellegrino i un altre noruec, Even Northug, van completar el podi.
Després de la cursa, Pueyo explicava que "he tingut bones sensacions. Necessitàvem aquest resultat, tant jo com l'equip. Estic content, en els quarts de final he corregut de manera intel·ligent, he passat a la semifinal i allà realment he acabat satisfet perquè he entrat molt fort. M'he quedat una mica clavat en la pujada final i això m'ha fet arribar en una posició que no podia afrontar amb les mateixes garanties en l'esprint final".
El director tècnic federatiu, Martí Vigo, afegia que "estem molt contents. Necessitàvem un resultat així. L'inici de la temporada ha estat molt difícil i això ens va bé per a la nostra moral de cara als Jocs Olímpics. Ara tenim l'autoestima als núvols de cara a l'esdeveniment més important de la temporada".
