Motor
Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
L'expilot d'Igualada, que també va competir a la cursa en motos i hi va obtenir un segon lloc, explica que es dedicarà al negoci familiar i agraeix el suport de tothom en la seva trajectòria
L'igualadí Jordi Viladoms ha viscut un cap de setmana frenètic. Dissabte veia, com a director esportiu de l'equip de motos KTM al Dakar, com el seu pilot Luciano Benavides guanyava la cursa per només dos segons sobre l'Honda de Ricky Brabec. Era la setena victòria en deu anys en el càrrec per a l'anoienc. Poques hores després, havent celebrat el títol i rebut el premi, Viladoms ha anunciat que no seguirà al càrrec i que es dedicarà a l'empresa que la família té a Igualada. Una retirada, doncs, de l'esport de primera línia.
Viladoms explica, en una nota a la xarxa social Instagram, que "fa uns mesos vaig decidir que aquest seria el meu últim Dakar com a director esportiu de l'equip Red Bull KTM Factory. Després de deu anys [va assumir el càrrec el febrer del 2016] m'adreço a un nou desafiament a la meva vida, una cosa completament diferent. M'involucraré en el negoci familiar, que no té res a veure amb l'esport de motor". Aquest negoci era portat fins ara pel seu pare, Àngel Viladoms, expresident de la Federació Espanyola de Motociclisme. També podrà dedicar més temps a una escola de conducció que té a Igualada.
L'anoienc, que també ha estat vuit vegades campió del món amb els respectius pilots, ha volgut agrair la feina "als pilots que han compartit el temps amb mi: Toby Price (campió amb Viladoms al Dakar el 2019), Sam Sunderland (2017 i 2022), Pablo Quintanilla, Matthias Walkner (2018), Laia Sanz, Pela Renet, Antoine Meo, Luciano Benavides (2026), Andrew Short, Skyler Howes, Daniel Sanders (2025), Kevin Benavides (2023) i Edgar Canet i molts altres no directament en l'equip de la fàbrica".
Abans, Viladoms, de 46 anys i de caràcter tranquil i dialogant, havia competit al Dakar deu vegades com a pilot, amb quatre top-10 i el segon lloc, darrere de Marc Coma, del 2014 com a millor resultat. Explica en la nota que "he donat el meu cent per cent amb la màxima ambició de ser el millor possible en la meva feina. He intentat ser respectuós i just amb tothom. Marxo amb molts amics i la sensació de ser respectat per la Família Dakar". Per acabar, afegeix que "trobaré la manera de seguir connectat amb la que encara és la meva passió, els ral·lis i el desert".
