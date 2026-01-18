Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Kílian Jornet i Iris Tió, els millors esportistes catalans del 2025

Kilian Jornet i Iris Tió

Kilian Jornet i Iris Tió / Matti Bernitz/ZOWY VOETEN

EFE

Barcelona

L'alpinista de la Cerdanya Kílian Jornet i la nedadora artística barcelonina Iris Tió han estat elegits com els millors esportistes catalans del 2025 pel jurat de la 29a edició de la Festa Catalana de l'Esport.

Aquest esdeveniment -organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el departament d'Esports de la Generalitat i el diari Sport- se celebrarà el dilluns 26 de gener a l'auditori del CaixaForum.

El jurat ha valorat Jornet per assolir el tercer lloc a la Western States 100, una de les ultratrails més prestigioses del món, i ascendir 72 muntanyes de més de 4.627 metres dels Estats Units en 31 dies consecutius desplaçant-se només a peu i amb bicicleta, entre d'altres fites.

Per la seva banda, Tió es va convertir durant l'últim Mundial de Singapur en la primera nedadora a guanyar una medalla en solo, duet, mixt i equip, incloent-hi tres ors i tres bronzes. A més, es va penjar quinze medalles més durant les proves de la Copa del Món, sent nou d'elles d'or.

Així mateix, el porter del Barcelona Joan García i l'escaladora Geila Macià han estat premiats com a esportistes amb més projecció, i el club d'hoquei sobre patins Vilasana ha guanyat en la categoria d'equip que ha donat més èxits a l'esport català.

La seleccionadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes, s'ha endut el premi a millor entrenador, el waterpolista Felipe Perrone ha rebut el premi 'esportista llegendari 360' l'any de la seva retirada, el regatista Dani Anglada ha aconseguit el guardó al mèrit esportiu i la Federació Catalana de Golf el de la millor gestió federativa.

