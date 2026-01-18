Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Atlètic Gironella s'endú tres punts de Puig-reig en un derbi comarcal passat per aigua (0-2)

Els gironellencs s'imposen en efectivitat a la primera meitat i saben aguantar les envestides de l'equip local a la segona

Els gironellencs celebren un dels gols

Els gironellencs celebren un dels gols / Mireia Arso

Lluc Grandia

Puig-reig

L'Atlètic Gironella va aconseguir endur-se els tres punts del camp del Puig-reig (0-2) en un derbi del Berguedà intens i marcat pel xàfec que va caure de valent durant l'enfrontament. Amb aquest marcador, els locals perden la segona posició en favor del Berga i són tercers, a cinc punts del líder, el Fundació Terrassa. Els gironellencs es mantenen quarts, però s'allunyen dels seus immediats perseguidors.

Els puig-regencs van sortir amb el domini de la possessió, però amb dificultats per arribar a la porteria visitant, ja que l'equip gironellenc va sortir a lluitar de tu a tu, amb una defensa sòlida i un atac efectiu i tenia les millors ocasions. Al minut deu, a la sortida d'un córner, Gerard Puigdellívol centrava la pilota i Pere Portell la pentinava al primer pal per anotar el primer gol del partit. Els locals van pitjar l'accelerador i van aconseguir anotar un gol a la mitja hora de partit, però el col·legiat va anul·lar-lo per fora de joc. A les acaballes de la primera meitat, quan millor estaven els puig-regencs, va ser quan el Gironella va anotar el segon, amb una jugada aïllada, en una combinació entre Biel Rodríguez i Ricard Gabarrós que el segon va materialitzar a la xarxa.

La segona meitat va ser molt intensa, però sense gols. El Puig-reig va fer una passa endavant, però els gironellencs no es van arronsar i van seguir competint de tu a tu. Els locals van gaudir d'algunes ocasions de molt perill que Josep Calaf va aturar, i els gironellencs van aconseguir arribades perilloses al contracop amb les que podrien haver aconseguit sentenciar l'enfrontament, però tampoc van aconseguir trobar porteria.

CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat, Domínguez, (P. Soler 57’) Balmes (Claret 57’), Guerrero, Divins, M. Soler (Lorenzo 83’) Rovira (Ndao 79’), Dueñas, Balagué i Marsiñach (Pons 57’).

CF ATLÈTIC GIRONELLA: Calaf, Molina, Puigdellívol (Djamanca 72’), Fernández (Riu 72’), Valls, Rodríguez (Villa 72’), Fígols (Ferrer 80’), Gabarrós (Diallo 60’), López, Portell (Toran 52’) i Ragués (Castillo 80’).

ÀRBITRE: Carlos Horacio de Jesús, auxiliat per Rubén Pérez i Marc Ávila.

GOLS: 0-1 Portell min 10, 0-2 Gabarrós min 39.

